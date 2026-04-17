Federația Mondială de Atletism (World Athletics) a respins cererile a 11 sportivi de elită de a-și schimba afilierea pentru a putea concura pentru Turcia. Organismul mondial a transmis că solicitările fac "parte dintr-o strategie coordonată de recrutare a Turciei, pentru a atrage sportivi de peste hotare prin contracte profitabile. Acordul pentru schimbarea cetățeniei ar afecta și ar compromite imperativele care stau la baza regulilor de eligibilitate World Athletics și a regulamentelor de transfer al loialității.

Cererile, efectuate prin intermediul unui club deținut și finanțat în întregime de guvern, aveau ca scop să faciliteze transferurile de loialitate și să permită acestor sportivi să reprezinte Turcia la viitoarele competiții internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028".

Turcia dorea să naturalizeze sportivi valoroși, printre care campioni și medaliați olimpici

Printre cei 11 sportivi se numărat cinci kenyeni (Brigid Kosgei - maraton / Catherine Relin Amanang'ole - maraton, seminaraton / Brian Kibor - semimaraton, 10.000m, 5.000m / Ronald Kwemoi - 5.000m, 1.500m / Nelvin Jepkemboi - 10.000m, 5.000m), patru jamaicani (Roje Stona - auncarea discului / Rajindra Campbell - aruncarea greutății / Jaydon Hibbert - săritura în lungime, triplusalt / Wayne Pinnock - săritura în lungime), un nigerian (Favour Ofili - 200m, 400m, 4x100m, 4x400m) și un rus (Sophia Yakushina - heptatlon, pentatlon).

Brigid Kosgei este fosta deținătoare a recordului mondial la maraton feminin, medaliată cu argint la Olimpiadă (2020) și multiplă câștigătoare a maratoanelor de la Chicago, Londra și Tokyo. Roje Stona a câștigat medalia de aur la aruncarea discului pentru Jamaica la JO 2024), Ronald Kwemoi a cucerit medalia de argint la JO 2024 (5.000m), în timp ce Rajindra Campbell este medaliatul cu bronz la JO 2024 la aruncarea greutății și Wayne Pinnock a fost vicecampion olimpic și mondial la săritura în lungime.

