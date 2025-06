Preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a afirmat, joi, după ce a fost realeasă în funcţie cu unanimitate de voturi în Adunarea Generală Ordinară de Alegeri, că în noul mandat îşi doreşte să adopte o politică de naturalizare de jucători străini, dar doar acolo unde este nevoie, pentru că sportivii români trebuie să aibă şansa de a evolua la echipele naţionale.

"Trebuie să ne gândim exact ce ne dorim. Ce înseamnă o ligă puternică? Înseamnă o ligă în care să investim în jucători străini? Sau o ligă în care să investim noi în jucătorii noştri pentru a atrage copiii şi să dăm continuitate şi stabilitate prin prezenţă? Vom trece la o politică de naturalizări acolo unde nu avem. Dar jucătorii români trebuie să aibă o şansă. Sunt cetăţenii acestei ţări", a declarat Tocală.

Totodată, preşedinta FRB a precizat că procesul de naturalizare va începe la nivelul echipei naţionale feminine, identificând deja jucătoare străine care şi-au exprimat intenţia de a juca pentru România.

"Echipa de senioare este în refacere completă în totalitatea ei, numărul de jucătoare nu ne-a recomandat până acum, nu ne-a recomandat talia, nu am corespuns în profilul internaţional. Jucătorii se cresc în 8 ani de zile, 10 ani. Acum avem un recensământ al populaţiei din afara ţării. Sunt jucători din Canada care vor să joace pentru România, deşi au jucat pentru Canada, de exemplu. Înainte facem demersurile necesare pentru a-i aduce. Practica internaţională de naturalizare va trebui să funcţioneze şi în baschetul feminin. Dar ca să creşti un pivot de 2 metri, trebuie să-l găseşti întâi", a mai spus Tocală.

Carmen Tocală, fan al ”Legii Novak”



Oficialul FRB s-a declarat un fan al "Legii Novak", regula care stabileşte ca un procent de 40% de jucători români să se afle pe teren, pe toată durata partidelor sportive.

"Eu sunt mare fan al acestei legi, noi am avut înainte de 'Legea Novak' acest regulament, doi români pe teren. Ulterior, ordinul de ministru ne-a încurcat puţin, ca să spun aşa, pentru că n-am ştiut 40% din liste sau 40% pe teren efectiv. Dar noi am avut regulamentul şi eu mă bucur că avem jucători care să poată să facă acest lucru. Avem o plajă largă de jucători, ca să spun aşa, sunt convinsă că lotul U18 se va califica la turnul final al campionatului european de anul viitor, aşa încât sunt pregătiţi. Lotul de U20 este pregătit şi pot activa în prima ligă şi, în definitiv, este campionat naţional. Pentru asta este campionatul naţional, pentru jucătorii naţionali. Valoarea campionatului se poate, pentru o foarte scurtă perioadă de timp, să scadă. Scurtă perioadă înseamnă un an, doi, dar naţionala creşte peste trei ani", a afirmat aceasta.

"La noi a funcţionat până anul trecut, cum vă spuneam, pentru că am avut acest regulament şi cluburile au reacţionat pozitiv. O singură problemă există, la cluburile care activează în competiţiile internaţionale, unde nu mai este acelaşi lucru. Regula este - joci în funcţie de buget, îţi cumperi jucătorii mai buni sau mai slabi. Deci acolo avem o problemă. Noi ne asumăm că s-ar putea să scadă rezultatele internaţionale prin deciziile interne, da, împreună cu cluburile o vom face", a completat preşedinta federaţiei.

Dezvoltarea baschetului 3X3



Carmen Tocală îşi doreşte dezvoltarea baschetului 3X3, iar o primă competiţie organizată de România este turneul de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup 2025, care va avea loc în weekend la Bucureşti.

"Pentru următorii trei ani avem calificări, avem un departament extraordinar de activ. A fost înfiinţat departamentul 3x3 acum două luni de zile. Colegii mei muncesc mult pentru a promova baschetul 3x3. Iar la calificările pentru europene vin echipe olimpice, campioane olimpice, vin şi preşedinţi de federaţii, aşa încât interesul pentru această competiţie este foarte mare. Şi se desfăşoară în România, în faţa Ateneului. Ce poate fi mai frumos? Ţara noastră este minunată", a mai spus Tocală, citată de Agerpres.

Ea a afirmat, totodată că are aşteptări de la toată lumea în acest mandat de preşedinte, în special de la autorităţile locale: "Acum eu am aşteptări de la toată lumea, de la cetăţeni, de la sponsori, pentru că lumea baschetului merită şi a devenit un fenomen social. Am aşteptări de la unităţile administrativ-teritoriale, ca împreună, pentru cetăţeni, să facem lucruri extraordinare în mandatul acesta. Îmi doresc să cobor limita de vârstă la baby baschet, la 5 ani, pentru că ne-am propus acest lucru şi să realizez studioul la mini baschet, pentru copii şi cu copii".

Fosta jucătoare de baschet Carmen Tocală a fost realeasă, joi, în funcţia de preşedintă a Federaţiei Române de Baschet în cadrul Adunării Generale Ordinare de Alegeri a FRB, care a avut loc la arena de baschet de lângă sediul instituţiei.