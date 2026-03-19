România va fi prezentată de cinci sportivi, patru la feminin şi unul la masculin, la Campionatele Mondiale de atletism indoor de la Torun (Polonia), prevăzute între 20 şi 22 martie, a anunţat Federaţia Română de Atletism.

România merge la Mondiale cu trei campioni europeni: Ramona Verman, Alexia Dospin și Rareș Toader

Lotul care a făcut deplasarea în Polonia este compus din Alina Rotaru-Kottmann (lungime), medaliată cu bronz la Mondialele în aer liber din 2023, Ramona Verman (lungime), campioană europeană Under-23 în aer liber în 2025, Alexia Dospin (triplusalt), campioană europeană Under-23 în aer liber în 2025, Elena Taloş (triplusalt) şi Rareş Toader (aruncarea greutăţii), campion european de sală în 2025.

Sâmbătă este programată finala la triplusalt (feminin), iar duminică cele de la lungime (feminin) şi aruncarea greutăţii (masculin).

În urmă cu un an, la Mondialele de sală de la Nanjing (China), România a deplasat tot cinci atleţi, cele mai bune rezultate fiind înregistrare de Alina Rotaru Kottmann (locul 5 la lungime), Andrei Toader (locul 7 la greutate) şi Diana Ion (locul 9 la triplusalt), scrie Agerpres.