Usain Bolt este cel mai rapid om din istoria atletismului. Recordul său de la 18 ani a fost bătut.

În vârstă de numai 18 ani, australianul Gout Gout este marea speranţă a sprintului mondial! A fost cronometrat pe distanţa de 200 de metri cu timpul de 19 secunde și 67/100! Este un nou record mondial de juniori, dovedindu-se mai rapid decât Usain Bolt la aceeaşi vârstă!

Recordul lui Usain Bolt de la 18 ani, bătut de australianul Gout Gout

Gout a realizat această performanţă recent, în cadrul Campionatelor de Atletism ale Australiei. Reamintind, Usain Bolt, legenda jamaicană a sprintului mondial, a alergat distanţa de 200 de metri în 19 secunde și 19/100 la 18 ani, înainte de a cuceri opt medalii olimpice de aur, 11 titluri de campion mondial şi de a stabili recorduri mondiale la 100 de metri (9 secunde și 58/100) şi 200 de metri (19 secunde și 19/100).

"Îmi ia o greutate uriaşă de pe umeri să ştiu că am realizat acest timp în condiţii omologate, că am viteză şi corpul meu este capabil să alerge astfel de timpi. Sunt gata să merg mai departe.

Aşteptam asta! Avem sportivi incredibili în Australia şi ne depăşim limitele. Doi alergători sub 20 de secunde este ceva fantastic", a spus Gout, care s-a născut în Queensland, din părinţi originari din Sudanul de Sud.

Gout Gout, noul star al atletismului mondial

Cine este Gout Gout? A apărut pe scena internaţională în 2024, când a fost cronometrat cu timpul de 20 de secunde și 04/100 pe o jumătate de tur de pistă, doborât recordul Australiei, deţinut de la Jocurile Olimpice din 1968 de Peter Norman, care înregistra timpul de 20 de secunde și 06/100.

El şi-a îmbunătăţit apoi recordul personal la 20 de secunde și 02/100, dar nu reuşise niciodată până acum să coboare oficial sub bariera de 20 de secunde.