Cristi Săpunaru rămâne un fan al fotbalului portughez și al lui Cristiano Ronaldo, dar crede că Leo Messi și Argentina meritau să fie campioni mondiali, după evoluțiile de la CM 2022.

Săpunaru despre Messi

Căpitanul Rapidului nu a putut urmări dramatica finală din Qatar, pentru că a avut meci cu UTA Arad (1-1), programat la aceeași oră cu partida de pe Lusail Stadium.

"Nu am văzut finala, pentru că am avut meciul de la Arad. Am urmărit ulterior imaginile, rezultatul, golurile... Merita pe deplin Messi acest trofeu.

Eu sunt fan Cristiano Ronaldo și o să rămân tot timpul, dar anul acesta a fost al lui Messi. Nu poți decât să îi feliciți pe Messi și pe argentinieni după această Cupă Mondială. Au fost cei mai buni și meritau trofeul", a declarat Săpunaru.

Săpunaru, 36 de meciuri în naționala României

Cristi Săpunaru (38 de ani) a evoluat pentru FC Național (2002-2003, 2004-2006), Callatis Mangalia (2003-2004), Rapid (2006-2008, 2010, 2015, 2021-2022), FC Porto (2008-2010, 2011-2012), Real Zaragoza (2012-2013), Elche (2013-2014), Pandurii Tg. Jiu (2015-2016), Astra Giurgiu (2016-2017), Kayserispor (2017-2019) și Denizlispor (2019).

El are 36 de selecții pentru echipa națională, între 2008 și 2019. În palmaresul său se găsesc Cupa României (2006-2007 / + alte două finale), Supercupa României (2007), trei titluri în Primeira Liga (2008-2009, 2010-2011, 2011-2012), Taca de Portugal (2008-2009, 2010-2011), Supertaca Candido de Oliveira (2009, 2010, 2011, 2012) și Europa League (2010-2011).