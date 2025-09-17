Atleta americană Katie Moon, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, şi-a păstrat titlul mondial la săritura cu prăjina miercuri seară, la Tokyo, cu un rezultat de 4,90 m, devansând-o pe compatrioata sa Sandi Morris, informează AFP şi Reuters.



Cu spatele la zid după ce a ratat două încercări la 4,85 m şi apoi la 4,90 m, Katie Moon a reuşit în cele din urmă un rezultat de 4,90 m, în uralele celor 36.000 de spectatori prezenţi pe Stadionul Naţional din capitala Japoniei.



Katie Moon este prima femeie care câştigă trei titluri mondiale consecutiv în această probă. Ea a devenit campioană olimpică în 2021, pe aceeaşi arenă.



Sandi Morris, cu o săritură de 4,85 m, a intrat în posesia medaliei de argint, la fel ca în 2017, 2019 et 2022. Slovena Tina Sutej a completat podiumul, cu un rezultat de 4,80 m.



Agerpres

