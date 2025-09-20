Atletul american Noah Lyles a fost încoronat la Tokyo, campion mondial la 200 m pentru a patra oară consecutiv, trecând linia de sosire în 19 sec 52/100.



Campionul olimpic la 100 m, care a trebuit să se mulțumească doar cu bronzul în această probă la Tokyo, duminică, a câștigat aurul la disciplina sa favorită, terminând în fața compatriotului său Kenny Bednarek (19 sec 58/100) și a tânărului jamaican Bryan Levell (19 sec 64/100). Campionul olimpic, botswanezul Letsile Tebogo, a ratat podiumul la o sutime (19 sec 65/100).

La 200 m, Usain Bolt deține recordul mondial / Florin Suciu deține recordul României

Recordul mondial al probei îi aparține lui Usain Bolt, 19,19. Recordul României la 200 m îi aparține timișoreanului Florin Suciu. "Expresul de Banat": 20,70 - la Novi Sad, în urmă cu 19 ani. Acum în vârstă de 42 de ani, Florin Suciu a fost antrenat în carieră de profesorul Ion Damaschin.

Suciu are și al doilea timp al României la 100 m - 10,24. Recordul României la 100 m îi aparține lui Daniel Cojocaru, 10,21.



Deja campion mondial în 2019 la Doha, în 2022 la Eugene, în 2023 la Budapesta și acum la Tokyo, Noah Lyles își consolidează supremația în proba de jumătate de tur de stadion, după ce a obținut doar bronzul olimpic la Paris, pe distanța sa favorită, fiind bolnav de Covid.



A fost în schimb un duș rece pentru campionul olimpic Letsile Tebogo, care viza o dublă la 100/200 m la Tokyo. Botswanezul a terminat pe locul 4 la 200 m, după ce fusese descalificat pentru un start fals în finala de 100 m.

FOTO Florin Suciu, în albastru, recordmenul României la 200 m

