Atleta belgiană Nafi Thiam, triplă campioană olimpică la heptatlon, riscă să rateze Campionatele Mondiale de la Tokyo, programate în perioada 13-21 septembrie, din cauza unei neînţelegeri cu federaţia din ţara sa, informează cotidianul Le Soir.

Thiam, care va împlini săptămâna viitoare 31 de ani, nu a semnat până în acest moment codul de conduită stabilit de Belgian Athletics, Federaţia belgiană de atletism, şi obligatoriu pentru a putea fi inclusă în selecţionata Belgiei pentru Mondialele din Japonia.

Un document pe care a refuzat să-şi pună semnătura, din cauza clauzelor care îi pun probleme în raport cu sponsorii săi, conform sursei citate.

”Drepturile de imagine” reprezintă marea problemă



Principalul punct critic din acest cod îl reprezintă secţiunea "drepturi de imagine", de care se împiedică sportiva şi anturajul ei.

Prin semnarea acestui cod de conduită, sportivii se angajează să respecte un anumit număr de reguli, inclusiv cea de a purta marca Asics, partenerul oficial al Federaţiei belgiene, pe tot parcursul Campionatelor Mondiale. Această obligativitate o deranjează pe Thiam, al cărei sponsor principal, Nike, este un concurent direct al Asics.

De asemenea, merită menţionat că asigurătorul Allianz susţine federaţia, în timp ce tripla campioană olimpică este afiliată la AXA.

Acest tip de conflict nu este un caz izolat şi apare în mod regulat în lumea sportului. Cu câteva zile înainte de selecţie, clanul Thiam speră să găsească o soluţie, fiind programate discuţii cu Federaţia belgiană de atletism următoarele 48 de ore, precizează Le Soir, citată de Agerpres.

