Sportiva română Daria Vrînceanu (17 ani) a cucerit medalia de argint în proba de triplusalt, vineri, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 metri.
Aurul a fost câştigat de italianca Erika Giorgia Anoeta Saraceni, cu 14,24 metri, iar bronzul a revenit letonei Adriana Kruzmane, cu 13,62 metri.
Tot în acest an, Vrînceanu a câștigat și bronzul la Campionatele Balcanice de atletism în sală Under-20 de la Sofia.
Reacția Federației Române de Atletism
”✨🥈Daria Maria Vrînceanu a spart gheața!
❣️Felicitări pentru medalia de ARGINT la Triplusalt, la Campionatele Europene de Atletism U20 de la Tampere!
🏟️Este prima medalie pentru delegația noastră la această competiție, iar Daria, după ce și-a egalat personal best-ul la a 4-a săritură, a venit momentul autodepășirii și al excelenței: a impresionat cu o săritură de 13,75 metri la a 6-a încercare, stabilindu-și un nou RECORD PERSONAL! 🔥
Recordurile și performanțele ei vin după ce tocmai câștigase medalia de aur la FOTE! 🥇
👏💫Bravo, Daria, și mulțumim antrenorului Cristi Nemțeanu pentru dedicare și muncă!
🇷🇴Hai România!”, a postat Federația Română de Atletism.
Rezultatele celorlalți atleți români prezenți la Europene
În finala probei masculine de aruncare a greutăţii, Ştefan Alexandru Ciobanu s-a clasat pe locul 9, cu 18,04 metri.
Daria Maria Chiţu s-a clasat pe locul 11 în finala feminină de la aruncarea discului, cu 40,27 metri.
La 400 m garduri feminin, Alexandra Ştefania Uţă s-a calificat în finală cu al doilea timp din semifinale (57 sec 40/100).
La masculin, David Ştefan Damian s-a calificat în finală cu al cincilea timp din semifinale, 51 sec 07/100.
La 400 m, Ştefania Balint a fost înregistrată cu al zecelea timp din semifinale (53.95), iar Maria Denisa Capotă a fost a 19-a (55.02), ambele ratând accederea în finală.
În serii la 200 m, Szilard Samuel Jakab a fost al 26-lea (21.99), iar Jessus Armando Bănicioiu, al 27-lea (22.10).
În proba feminină de 3.000 metri, Alexandra Maria Hudea a fost înregistrată cu al 28-lea timp din serii (10:00.84). Agerpres