Reacția lui Cristi Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter contra lui AS Monaco

Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League!

Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani"

Sportiva română Daria Vrînceanu (17 ani) a cucerit medalia de argint în proba de triplusalt, vineri, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 metri.

Aurul a fost câştigat de italianca Erika Giorgia Anoeta Saraceni, cu 14,24 metri, iar bronzul a revenit letonei Adriana Kruzmane, cu 13,62 metri.

Tot în acest an, Vrînceanu a câștigat și bronzul la Campionatele Balcanice de atletism în sală Under-20 de la Sofia.

Reacția Federației Române de Atletism



”✨🥈Daria Maria Vrînceanu a spart gheața!

❣️Felicitări pentru medalia de ARGINT la Triplusalt, la Campionatele Europene de Atletism U20 de la Tampere!

🏟️Este prima medalie pentru delegația noastră la această competiție, iar Daria, după ce și-a egalat personal best-ul la a 4-a săritură, a venit momentul autodepășirii și al excelenței: a impresionat cu o săritură de 13,75 metri la a 6-a încercare, stabilindu-și un nou RECORD PERSONAL! 🔥

Recordurile și performanțele ei vin după ce tocmai câștigase medalia de aur la FOTE! 🥇

👏💫Bravo, Daria, și mulțumim antrenorului Cristi Nemțeanu pentru dedicare și muncă!

🇷🇴Hai România!”, a postat Federația Română de Atletism.

Rezultatele celorlalți atleți români prezenți la Europene



În finala probei masculine de aruncare a greutăţii, Ştefan Alexandru Ciobanu s-a clasat pe locul 9, cu 18,04 metri.

Daria Maria Chiţu s-a clasat pe locul 11 în finala feminină de la aruncarea discului, cu 40,27 metri.

La 400 m garduri feminin, Alexandra Ştefania Uţă s-a calificat în finală cu al doilea timp din semifinale (57 sec 40/100).

La masculin, David Ştefan Damian s-a calificat în finală cu al cincilea timp din semifinale, 51 sec 07/100.

La 400 m, Ştefania Balint a fost înregistrată cu al zecelea timp din semifinale (53.95), iar Maria Denisa Capotă a fost a 19-a (55.02), ambele ratând accederea în finală.

În serii la 200 m, Szilard Samuel Jakab a fost al 26-lea (21.99), iar Jessus Armando Bănicioiu, al 27-lea (22.10).

În proba feminină de 3.000 metri, Alexandra Maria Hudea a fost înregistrată cu al 28-lea timp din serii (10:00.84). Agerpres

