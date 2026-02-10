După ce au renunțat la Mateta, vor să îl aducă pe Kean

Fiorentina trece prin momente dificile, ocupând locul al 18-lea în Serie A, care aduce retrogradarea în liga secundă. AC Milan vrea să speculeze pasa proastă și să obțină transferul atacantului Moise Kean, în vara viitoare. Acesta a avut probleme la gleznă și nu a putut repeta prestațiile din sezonul trecut, când a terminat cu 25 de goluri în 44 de meciuri jucate, dar rămâne un jucător cu un mare potențial.

După ratarea transferului lui Jean-Philippe Mateta, chiar în ultimele ore ale perioadei de mercato, după ce s-a constatat că are probleme medicale nerezolvate în urma unei rupturi de menisc suferite în 2019, "rossonerii" caută soluții rapide pentru acoperirea postului de atacant central, iar Kean nu ar mai avea nevoie de acomodare cu stilul din Serie A și cu stilul de viață din Italia.

Lombarzii îi mai au în lot pe atacanții Niclas Fullkrug, Christopher Nkunku și Santiago Gimenez, ultimul fiind în recuperare după o operație la gleznă. Cei trei au marcat împreună doar 8 goluri în toate competițiile, în timp ce Kean a înscris de 7 ori în această stagiune.

Tatăl lui Kean a fost fotbalist, iar mama este cântăreață

Moise Bioty Kean (25 de ani) s-a născut la Vercelli (Piemont) din părinți originari din Coasta de Fildeș. Biorou, tatăl său, a jucat fotbal pentru naționala ivoriană, în timp ce mama, Isabelle, este cântăreață. El s-a format la academiile celor de la Asti, Torino și Juventus (2010-2017), iar la seniori a fost legitimat la "Bătrâna Doamnă" (2016-2017, 2018-2019, 2021-2024), Hellas Verona (2017-2018), Everton (2019-2020), PSG (2020-2021) și Fiorentina (2024 - prezent).

Are 24 selecții și 11 goluri pentru naționala Italiei, iar în palmares are două titluri în Serie A (2016-2017, 2018-2019), câte un trofeu Coppa Italia (2016-2017) și Supercoppa Italiana (2018), titlul (2020-2021) și Supercupa (2020) în Franța, un loc trei în Nations League (2020-2021) și o finală de Campionat European U19 (2018). La nivel individual a primit The Athletic Serie A Player of the Season (2024-2025) și a fost inclus în Serie A Team of the Year (2024-2025).

Poate juca ca atacant central sau extremă stânga și este cotat 45 milioane de euro. Fratele său mai mare, Giovanni Kean (31 de ani), a jucat tot ca atacant, dar a evoluat la formații mai modeste, precum Savona, Giulianova, Roccella, Rieti, Termoli, Nola, Asti și Poggibonsi. Este vărul fotbaliștilor Massimo Goh (Real Forte Querceta) și Abdoulaye Bamba (Angers).

Atacantul a devenit recent cunoscut și pentru cariera sa muzicală, activând ca rapper sub numele de scenă KMB și având colaborări inclusiv cu portughezul Rafael Leao, extrema stângă de la AC Milan.

Foto - Getty Images, moise_kean (instagram)