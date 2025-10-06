Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO!



În minutul 22 al meciului, Rodri a acuzat probleme medicale și s-a trântit pe gazon, iar Pep Guardiola, antrenorul ”cetățenilor”, a luat decizia să-l înlocuiască din meci cu Nico Gonzalez.



Fotbalistul a mai fost indisponibil în startul actualei stagiuni. În august, a lipsit 20 de zile din cauza unor probleme la genunchi, care l-au făcut să absenteze de la două dueluri.



Reacția lui Rodri după ce s-a ”rupt” din nou: când speră să-și revină



Urmează pauza internațională, iar Rodri nu va putea fi alături de reprezentativa Spaniei pentru duelurile cu Georgia (vineri, 11 octombrie, 21:45) și Bulgaria (marți, 14 octombrie, 21:45) din preliminariile Campionatului Mondial 2026.



Totuși, ibericul speră să se refacă din accidentare pentru confruntarea cu Everton din Premier League, prima după ce se va încheia pauza internațională (sâmbătă, 18 octombrie, 17:00, VOYO).



”Sper să fiu disponibil în două săptămâni pentru meciul cu Everton”, a spus Rodri, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.

