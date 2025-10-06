Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham, Ange Postecoglou, aproape de demitere.



Ange Postecoglou s-a aflat pe banca lui Nottingham Forest și la meciul cu Newcastle, care s-a văzut în direct și în exclusivitate în România pe VOYO! Însă, tehnicianul născut în Grecia a pierdut iar, 0-2, și ar putea fi demis.

În primele șapte meciuri pe banca lui Forest, Postecoglou a înregistrat cinci eșecuri și două remize. Joia trecută, formația din Premier League a pierdut acasă duelul cu Midtjylland, din Europa League, scor 2-3.

Ange Postecoglou, start dezastruos de mandat la Nottingham Forest

Fanii lui Nottingham Forest i-au cerut deja demisia lui Ange Postecoglou după eșecul cu Midtjylland. ”Suporterii sunt dezamăgiți și au dreptul să aibă o opinie. Le-am auzit părerea. Nimic nu mă mai surprinde în fotbal, sunt lucruri pe care nu le pot controla”, a spus fostul manager de la Spurs.

Totul s-ar putea transforma în realitate pentru fanii lui Nottingham Forest în urma duelului de duminică (5 octombrie), care a fost, de asemenea, pierdut. Duelul, care a fost în direct pe VOYO, a fost tranșat în partea secundă, după 0-0 la pauză.

Bruno Guimaraes a marcat primul pentru Newcastle, iar apoi, de la 11 metri, în minutul 84, a marcat și Nick Woltemade.

Nottingham, prima echipă peste linia retrogradării

Momentan, Nottingham se menține deasupra liniei retrogradării, pe primul loc care asigură prezența în Premier League și în sezonul următor, cu 5 puncte, dar cu o lungime peste locul 18, Burnley.

Pe ultimele locuri în prima ligă din Anglia se situează West Ham, cu 4 puncte, și Wolves, cu 2 puncte.

