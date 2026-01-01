La sugestia antrenorului Fatih Tekke, Trabzonspor, care se confruntă cu probleme cu accidentările în linia defensivă, insistă pentru transferul fotbalistului care trebuie să aleagă între naționala României și cea a Turciei.

Trabzonspor negociază cu Alanyaspor transferul lui Umit Akdag

Trabzonspor s-a lovit însă de o problemă: prețul stabilit de Alanyaspor pentru fundașul de 22 de ani. Deși nu au dezvăluit suma solicitată de Alanyaspor, turcii au subliniat că este vorba despre o ”sumă uriașă”.

Trabzonspor nu renunță însă, iar vicepreședintele clubului, Zeyyat Kafkas, se va deplasa în Antalya pentru a se așeza la masa negocierilor cu cei de la Alanyaspor.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt.

Răspunsul final al lui Umit Akdag, așteptat zilele următoare

Născut în România din părinți turci, Umit Akdag a reprezentat România la nivel de tineret, dar a ezitat atunci când s-a pus problema să facă pasul la naționala mare, sperând să primească o convocare din partea Turciei, convocare care pare că se lasă așteptată.

Federației Române de Fotbal are un plan bine pus la punct când vine vorba despre stoperul cu dublă cetățenie. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, federalii români vor merge în Antalya în luna ianuarie pentru a urmări cantonamentul echipelor din Superliga României, iar cu această ocazie vor încerca să stea de vorbă și cu Umit Akdag și vor încerca să îl convingă pe fundaș să accepte convocarea la prima reprezentativă, având în vedere că timpul trece, iar federalii turci nu par că își doresc să se bazeze pe el la națională.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal sunt încrezători că Umit Akdag va da răspunsul în următoarele zile, cu atât mai mult cu cât fotbalistul nu a primit niciun semn din partea turcilor.

