Mihai Donisan (37 de ani) a enumerat în emisiunea Poveștile Sport.ro cele mai importante elemente care formează complexitatea săriturii în înălțime.

Exponent al uneia dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului, Donisan activează în prezent ca antrenor al CS Dinamo București, unde speră să formeze noi campioni care să îi depășească recordul de 2,32 metri săriți în înălțime.

Mihai Donisan: „Trebuie să ai o nebunie, dacă mă întrebați pe mine.”

Făcând înțelese tainele acestei probe publicului larg, Mihai Donisan a dezvoltat următoarele explicații, în exclusivitate pentru Sport.ro:

„Calitățile principale sunt calitățile fizice; dacă ești înalt, ai un avantaj, dar, după aceea, vorbim de forță și viteză, care îți creează detenta. Cine are calități fizice bune poate să sară și în înălțime.

Doar că la săritura în înălțime există o mare problemă: la fiecare săritură pe care o faci, știi că acela e recordul tău personal. Știi că, dacă ai sărit peste acea ștachetă, ți-ai stabilit un nou record personal.

E o luptă continuă cu psihicul tău, pentru că, în momentul în care vrei să îți depășești un record personal, nu e ca la săritura în lungime, unde faci o săritură perfectă și poți să adaugi 10-20-30 de centimetri peste recordul tău personal. Aici e o luptă continuă cu tine că poți să sari mai mult decât aveai înainte. Trebuie să ai o nebunie, dacă mă întrebați pe mine. Trebuie să fii foarte echilibrat,” a precizat Mihai Donisan, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

