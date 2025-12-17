VIDEO EXCLUSIV „Trebuie să ai o nebunie” Mihai Donisan explică la Poveștile Sport.ro secretele săriturii în înălțime

„Trebuie să ai o nebunie" Mihai Donisan explică la Poveștile Sport.ro secretele săriturii în înălțime
Mihai Donisan a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro elementele unei sărituri în înălțime bine executate.

Mihai Donisan (37 de ani) a enumerat în emisiunea Poveștile Sport.ro cele mai importante elemente care formează complexitatea săriturii în înălțime.

Exponent al uneia dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului, Donisan activează în prezent ca antrenor al CS Dinamo București, unde speră să formeze noi campioni care să îi depășească recordul de 2,32 metri săriți în înălțime.

Mihai Donisan: „Trebuie să ai o nebunie, dacă mă întrebați pe mine.”

Făcând înțelese tainele acestei probe publicului larg, Mihai Donisan a dezvoltat următoarele explicații, în exclusivitate pentru Sport.ro:

„Calitățile principale sunt calitățile fizice; dacă ești înalt, ai un avantaj, dar, după aceea, vorbim de forță și viteză, care îți creează detenta. Cine are calități fizice bune poate să sară și în înălțime.

Doar că la săritura în înălțime există o mare problemă: la fiecare săritură pe care o faci, știi că acela e recordul tău personal. Știi că, dacă ai sărit peste acea ștachetă, ți-ai stabilit un nou record personal.

E o luptă continuă cu psihicul tău, pentru că, în momentul în care vrei să îți depășești un record personal, nu e ca la săritura în lungime, unde faci o săritură perfectă și poți să adaugi 10-20-30 de centimetri peste recordul tău personal. Aici e o luptă continuă cu tine că poți să sari mai mult decât aveai înainte. Trebuie să ai o nebunie, dacă mă întrebați pe mine. Trebuie să fii foarte echilibrat,” a precizat Mihai Donisan, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mihai Donisan, unul dintre atleții care făceau spectacol în timpul competițiilor

„Asta a fost una dintre abilitățile mele. Puteam să fac show și să par că sunt distrat și plăcut, să fac atmosferă, dar eu eram foarte concentrat. Știam exact fiecare pas pe care trebuie să îl fac, unde să îl fac, când trebuie să accelerez în curba pe care o fac înainte de ștachetă, cât să stau în momentul bătăii, când să duc atacul. Din exterior, părea că sunt distras, dar eu eram foarte concentrat,” a adăugat Mihai Donisan.

Etapele unei sărituri în înălțime

„Înainte de elan, poți să ai niște pași premergători, ca să prinzi viteză. După care ai un elan - eu îl aveam de șapte pași -, după care ai momentul bătăii. În ritmul ultimilor trei pași îți creezi momentul bătăii și te ajuți să urci pe verticală.

Noi trebuie să transformăm viteza pe care o avem în plan vertical; acolo e partea cea mai grea. În momentul bătăii, vorbim de câteva sute de kilograme, chiar tone de forță în gleznă, pe care să o transformi. Dacă nu ești pregătit, te poți accidenta,” a completat Mihai Donisan.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Mihai Donisan a mai declarat că nu crede că recordurile actuale - la nivel național și mondial - vor fi doborâte.

  • 2,40 m e recordul României la săritura în înălțime, deținut de Sorin Matei
  • 2,45 m e recordul mondial la săritura în înălțime, deținut de cubanezul Javier Sotomayor

Trei sportivi romani, depistati POZITIV inaintea Jocurilor Olimpice: doi dintre ei obtinusera deja calificarea in Brazilia. UPDATE | Reactia lui Mihai Donisan si a COSR
Pov Sport Mihai Donisan cut1 calitati
Pov Sport Mihai Donisan cut2 pompier
Pov Sport Mihai Donisan cut5 finaldinamo
