Lisav Eissat, fundașul israelian cu origine română, a fost titular pentru echipa pregătită de Barak Bakhar și a rămas pe teren până în minutul 81.

Israelienii, impresionați de Lisav Eissat

Golurile celor de la Maccabi Haifa au fost marcate de Silva Kani (minutul 29), Peter Agba (minutul 43), Kenji Gorre (minutul 58) și Dolev Haziza (minutul 79).

Având în vedere că o parte dintre jucători au mers la Cupa Africii, dar se confruntă și cu accidentări, Maccabi Haifa s-a bazat pe jucători tineri în compartimentul defensiv. Lângă Lisav Eissat, în centrul defensivei s-a aflat Elad Amir, un fundaș de 19 ani.

Cu toate acestea, prestația lui Lisav Eissat a fost aplaudată în presa din Israel, care au scris despre fotbalistul care a decis să reprezinte România la nivel de echipă națională faptul că a făcut cel mai bun meci al sezonului.

”Maccabi Haifa a venit la Ashdod cu mulți jucători absenți, în frunte cu cuplul de fundași Abdulai și Sean Goldberg, precum și Ali Mohammed, dar cu convingerea că acest meci va fi un adevărat test pentru rezerve. În club se menționează cu satisfacție că cei care au rezistat cu succes în centrul apărării au fost cei doi fundași produși de academia de tineret, Lisav Eissat, care a oferit ieri cel mai bun meci al sezonului, și Elad Amir, care, deși a fost ezitant la începutul partidei, ceea ce aproape a dus la un gol, s-a îmbunătățit mult pe parcursul jocului și și-a arătat calitatea”, a scris publicația one.co.il.

De altfel, antrenorul celor de la Maccabi Haifa a explicat de ce l-a scos pe Lisav Eissat de pe teren pe final de meci: ”Am învățat din cazul lui Yila Batay și de data aceasta nu ne-am asumat riscuri inutile, așa că Dumnezeu l-a iertat pe Lisav de al doilea cartonaș galben primit accidental”, a spus Bakhar.

