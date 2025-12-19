Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, s-a arătat mulțumit de jocul României la Campionatul Mondial, precizând însă că e loc de mai bine.



'A fost un Campionat Mondial dificil. La începutul Campionatului Mondial se spunea că facem parte din 'grupa morții'. Am plecat acolo împreună plini de entuziasm și optimiști, pentru că știam valoarea, știam cum s-a lucrat și aveam mare încredere. Cred că e pentru prima oară în acești trei-patru ani de când eu sunt președinte când într-adevăr s-a lucrat în echipă. Poți spune că este loc de mai bine, dar este un început. Este o nouă viziune a noastră, a Federației Române de Handbal și punem foarte mare accent pe această unitate și pregătire a echipei naționale. Noi nu am pus un mare accent pe rezultate, ci pe procesul în sine, care se bazează pe colaborare strânsă între jucătoare, stafful tehnic, stafful suport, federație și cluburi. Am avut o evoluție bună. Am remarcat lucruri foarte bune, dar am observat și lucruri care trebuie îmbunătățite', a declarat Din.

9 e locul ocupat de România la Campionatul Mondial de handbal feminin



Oficialul FRH a precizat că pentru meciurile de la Campionatul European din 2026 s-au vândut 2.000 de bilete.



'Organizarea Campionatului European în 2026 este cireașa de pe tort, pentru că România nu am mai organizat de mult timp un campionat european de senioare. Este o responsabilitate foarte mare, dar poți spune că evoluția bună a echipei naționale a determinat deja să ajungem la vânzări foarte bune ale biletelor pentru Campionatul European care se va desfășura în decembrie anul viitor. E îmbucurător că oamenii apreciază jocul echipei naționale. Nu cred că s-a mai întâmplat până acum ca înainte cu un an de zile de eveniment să se cumpere 2.000 de bilete', a mai spus Constantin Din.

