FOTO ȘI VIDEO Mircea Lucescu îi așteaptă! Doi fotbaliști importanți pentru echipa națională, fără contracte de mult timp

Mircea Lucescu &icirc;i așteaptă! Doi fotbaliști importanți pentru echipa națională, fără contracte de mult timp CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În vară, nu toți fotbaliștii români și-au găsit contracte, dar ei sunt așteptați să semneze în această iarnă.

TAGS:
Mircea LucescuGeorge PuscasDaniel PopaRomaniaCM 2026florin nitaEchipa Nationala
Din articol

George Pușcaș

  • George puscas
×
George Puscas nu ii inchide usa lui Becali! Atacantul lui Reading explica de ce a REFUZAT FCSB
George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor
George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor
George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor
George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor
George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor
ÎNAPOI LA ARTICOL

În vară, când campania de transferuri s-a încheiat în Europa, o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei au rămas liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și nu au găsit până în actuala pauza de iarnă.

Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără George Pușcaș, Daniel Popa sau Florin Niță. Doi dintre ei, Pușcaș și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, dar Popa nu a fost luat în calcule până acum.

George Pușcaș, evoluții bune în Turcia

Liber de contract, Pușcaș este în căutarea unui nou club, iar, după ce campionatele au început, s-a vehiculat că atacantul român ar putea ajunge la cluburi precum Legia Varșovia sau Vitoria Guimaraes.

Zvonurile au venit după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027.

În aceste zile se discută despre posibilitatea ca Pușcaș să ajungă în China, deși Dinamo s-a interesat de serviciile sale. Se pare că, dacă nu va găsi acord în Asia, Pușcaș ar putea să vadă altfel interesul clubului din ”Ștefan cel Mare”, căruia i-ar fi acceptat propunerea, după cum s-a zvonit, doar pentru un salariu foarte, foarte mare, poate cel mai mare din prima divizie.

Florin Niță

  • Florin nita
×
"Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am!" Laura Niță, mesaj de suflet pentru Florin Niță, în ziua în care portarul României împlinește 37 de ani
Florin Nita 061024
"Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am!" Laura Niță, mesaj de suflet pentru Florin Niță, în ziua în care portarul României împlinește 37 de ani
"Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am!" Laura Niță, mesaj de suflet pentru Florin Niță, în ziua în care portarul României împlinește 37 de ani
ÎNAPOI LA ARTICOL

Daniel Popa a impresionat și el în Turcia

Daniel Popa a ajuns sub formă de jucător liber de contract la Genclerbirligi, după ce în luna februarie a acestui an a rupt înțelegerea cu FCSB. El a semnat cu formația Genclerbirligi din liga a doua a Turciei și a făcut senzație.

Decizia despărțirii a fost surprinzătoare, având în vedere că Popa a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea lui Genclerbirligi în prima ligă. Altfel, atacantul român a reușit 8 goluri în 16 partide jucate pentru formația din Turcia.

Pentru Daniel Popa a fost a doua experiență din străinătate. Fostul atacant de la Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani sau U Cluj a mai evoluat pentru o perioadă scurtă în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen (martie - iunie 2022).

În această perioadă, Popa discută cu mai multe formații din Superliga României, unde, cel mai probabil, va semna. Dacă nu va da curs uneia dintre propuneri, atunci el ar putea semna în Liga 2, cu Chindia Târgoviște.

Florin Niță nu vrea să revină în România, în Superliga

În ultima perioadă, Florin Niță s-a pregătit individual în București și a așteptat un nou contract. Fostul internațional Florin Prunea spune că s-a întâlnit cu Niță, care i-a transmis că exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în România la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.

Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.

Niță, care a împlinit în luna iulie vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.

Florin Niță, mereu punct important în echipa națională a României

Portarul are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.

Recent, Niță a precizat că așteaptă o ofertă tentantă din toate punctele de vedere, iar acum nu ia în calcul o eventuală revenire în Superliga României.

”M-am antrenat în tot acest timp cu nea Costică Dumitru, căruia îi mulțumesc. Am tot așteptat să vină ceva în perioada trecută de transferuri, dar n-a fost să fie. Poate va fi de data aceasta.

Eu îmi doresc să fiu sănătos și să prind un contract, dar nu mi-aș dori, sincer vorbesc, să fac pasul înapoi. Prin pas înapoi mă refer la revenirea în România. Știu că este greu, dar nu imposibil. Știu ceea ce pot și știu cine sunt.

Nu m-am retras, dar vom vedea. Deocamdată nu am luat în calcul retragerea, dar imprevizibilul poate apărea. Nu îmi doresc lucrul ăsta, evident, dar vom vedea", a spus Florin Niță, într-un interviu pentru PRO TV, zilele trecute.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Alisson, aproape de o gafă șocantă: fază incredibilă &icirc;n Liverpool &ndash; Leeds
Alisson, aproape de o gafă șocantă: fază incredibilă în Liverpool – Leeds
A reprezentat Rom&acirc;nia la Campionatul Mondial, acum e polițist: Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
Radu Drăgușin &icirc;n Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul &icirc;n Premier League
Radu Drăgușin în Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Continuă spectacolul în Premier League
Anunț important făcut de Dinamo! Unde se vor juca meciurile din februarie și martie
Anunț important făcut de Dinamo! Unde se vor juca meciurile din februarie și martie
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, posibil meci incendiar &icirc;n 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală!
România – Ungaria, posibil meci incendiar în 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: &bdquo;Mergea &icirc;n taberele de rromi să predea italiană copiilor&rdquo;

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: &rdquo;Mai aducem 2-3&rdquo;

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3”

Transfer cu scandal: &rdquo;I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție&rdquo;

Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”

Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano



Recomandarile redactiei
A reprezentat Rom&acirc;nia la Campionatul Mondial, acum e polițist: Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
Alisson, aproape de o gafă șocantă: fază incredibilă &icirc;n Liverpool &ndash; Leeds
Alisson, aproape de o gafă șocantă: fază incredibilă în Liverpool – Leeds
Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct &icirc;n Champions League. Negocierile sunt avansate
Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate
Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO: Premier League &icirc;ncepe &icirc;n 2026 cu un meci tare de tot
Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO: Premier League începe în 2026 cu un meci tare de tot
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, posibil meci incendiar &icirc;n 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală!
România – Ungaria, posibil meci incendiar în 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală!
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: &rdquo;Acord total!&rdquo;
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: Și-a c&acirc;știgat locul / Exact ce avea nevoie
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: "Și-a câștigat locul / Exact ce avea nevoie"
Bănel Nicoliță s-a convins după șase meciuri: &rdquo;Nu e jucător de FCSB&rdquo;
Bănel Nicoliță s-a convins după șase meciuri: ”Nu e jucător de FCSB”
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!