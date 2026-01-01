George Pușcaș e "OUT" de la Genoa, dar rămâne în Italia! Ce echipă de tradiție a pus ochii pe tricolor

În vară, când campania de transferuri s-a încheiat în Europa, o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei au rămas liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și nu au găsit până în actuala pauza de iarnă.

Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără George Pușcaș, Daniel Popa sau Florin Niță. Doi dintre ei, Pușcaș și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, dar Popa nu a fost luat în calcule până acum.

George Pușcaș, evoluții bune în Turcia

Liber de contract, Pușcaș este în căutarea unui nou club, iar, după ce campionatele au început, s-a vehiculat că atacantul român ar putea ajunge la cluburi precum Legia Varșovia sau Vitoria Guimaraes.

Zvonurile au venit după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027.

În aceste zile se discută despre posibilitatea ca Pușcaș să ajungă în China, deși Dinamo s-a interesat de serviciile sale. Se pare că, dacă nu va găsi acord în Asia, Pușcaș ar putea să vadă altfel interesul clubului din ”Ștefan cel Mare”, căruia i-ar fi acceptat propunerea, după cum s-a zvonit, doar pentru un salariu foarte, foarte mare, poate cel mai mare din prima divizie.

