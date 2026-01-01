În vară, când campania de transferuri s-a încheiat în Europa, o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei au rămas liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și nu au găsit până în actuala pauza de iarnă.
Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără George Pușcaș, Daniel Popa sau Florin Niță. Doi dintre ei, Pușcaș și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, dar Popa nu a fost luat în calcule până acum.
George Pușcaș, evoluții bune în Turcia
Liber de contract, Pușcaș este în căutarea unui nou club, iar, după ce campionatele au început, s-a vehiculat că atacantul român ar putea ajunge la cluburi precum Legia Varșovia sau Vitoria Guimaraes.
Zvonurile au venit după un singur an petrecut de Pușcaș în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un bilanț bun, cu 11 goluri marcate și 4 pase decisive. La plecare, atacantul a lăsat un mesaj în care a sugerat că și-ar fi dorit să joace mai mult.
Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027.
În aceste zile se discută despre posibilitatea ca Pușcaș să ajungă în China, deși Dinamo s-a interesat de serviciile sale. Se pare că, dacă nu va găsi acord în Asia, Pușcaș ar putea să vadă altfel interesul clubului din ”Ștefan cel Mare”, căruia i-ar fi acceptat propunerea, după cum s-a zvonit, doar pentru un salariu foarte, foarte mare, poate cel mai mare din prima divizie.
Daniel Popa a impresionat și el în Turcia
Daniel Popa a ajuns sub formă de jucător liber de contract la Genclerbirligi, după ce în luna februarie a acestui an a rupt înțelegerea cu FCSB. El a semnat cu formația Genclerbirligi din liga a doua a Turciei și a făcut senzație.
Decizia despărțirii a fost surprinzătoare, având în vedere că Popa a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea lui Genclerbirligi în prima ligă. Altfel, atacantul român a reușit 8 goluri în 16 partide jucate pentru formația din Turcia.
Pentru Daniel Popa a fost a doua experiență din străinătate. Fostul atacant de la Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani sau U Cluj a mai evoluat pentru o perioadă scurtă în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen (martie - iunie 2022).
În această perioadă, Popa discută cu mai multe formații din Superliga României, unde, cel mai probabil, va semna. Dacă nu va da curs uneia dintre propuneri, atunci el ar putea semna în Liga 2, cu Chindia Târgoviște.
Florin Niță nu vrea să revină în România, în Superliga
În ultima perioadă, Florin Niță s-a pregătit individual în București și a așteptat un nou contract. Fostul internațional Florin Prunea spune că s-a întâlnit cu Niță, care i-a transmis că exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în România la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.
Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.
Niță, care a împlinit în luna iulie vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.
Florin Niță, mereu punct important în echipa națională a României
Portarul are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.
Recent, Niță a precizat că așteaptă o ofertă tentantă din toate punctele de vedere, iar acum nu ia în calcul o eventuală revenire în Superliga României.
”M-am antrenat în tot acest timp cu nea Costică Dumitru, căruia îi mulțumesc. Am tot așteptat să vină ceva în perioada trecută de transferuri, dar n-a fost să fie. Poate va fi de data aceasta.
Eu îmi doresc să fiu sănătos și să prind un contract, dar nu mi-aș dori, sincer vorbesc, să fac pasul înapoi. Prin pas înapoi mă refer la revenirea în România. Știu că este greu, dar nu imposibil. Știu ceea ce pot și știu cine sunt.
Nu m-am retras, dar vom vedea. Deocamdată nu am luat în calcul retragerea, dar imprevizibilul poate apărea. Nu îmi doresc lucrul ăsta, evident, dar vom vedea", a spus Florin Niță, într-un interviu pentru PRO TV, zilele trecute.