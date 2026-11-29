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A învățat în Belgia și Germania, dar orele de școală din România i-au rămas la inimă. Surpriza de care a avut parte Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro

Jennifer Dossey a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

La Poveștile Sport.ro, Jennifer Dossey a revăzut imaginile filmate de Pro TV pe când atleta era în clasa a patra. Până în clasa a șaptea, Jenny a învățat la București, în cartierul Iancului, apoi un an a făcut trecerea în Belgia, la Bruxelles. Pasiunea pentru sport și-a întreținut-o peste tot. Cu penare și visuri în ghiozdan, a mers de acasă la școală, apoi la antrenamente. N-a vrut să iasă vreodată din vârtejul către perrformanță.

Dossey a urmat ulteriori liceul pe care l-a absolvit la Stuttgart, în Germania. A concurat pentru VfB, iar anii din Germania, spune ea, au oțelit-o. Triplusaltista în vârstă de 22 de ani a revenit în România, iar acum concurează pentru medalii și un mare vis: calificarea la Jocurile Olimpice.

Fiica regretatului Ibrahim Dossey e legitimată la CS Rapid. La Poveștile Sport.ro, atleta a revăzut imaginile cu ea școlăriță. "Ce surpriză frumoasă!", a exclamat Jenny. Filmarea i-a mers la suflet și a făcut imediat un pas pe culoarul din universul copilăriei.

"Cărți, caiete...Penarul era mereu plin, cu pixuri, creioane, carioci. Sandwich-ul făcut cu grijă de mama...", a descris ghiozdanul pe care-l purta cu drag zi de zi. Acum are ghiozdanul la fel de plin, dar cu accesoriile legate de sport, de antrenamente. Vântul vieții a purtat-o prin Belgia și Germania, iar sportul a dus-o către toate colțurile lumii.

"Nu-mi plăcea atât de mult engleza pe atunci, dar acum vorbesc engleza, franceza, germană și română. Aș mai vrea să învăț. Sportul îmi plăcea foarte mult. La ora de sport nu mă lăsam să nu bat băieții... în diferite probe. Îmi plăcea să joc și baschet, eram cea mai înaltă. Mi-a plăcut și matematica până la clasa a 10-a", a spus zâmbind Jennifer, la Poveștile Sport.ro.

13,69 m recordul personal al lui Jennifer Dossey la triplusalt

6,18 e recordul personal al lui Jennifer Dossey la săritura în lungime

Jennifer Dossey: "I-aș spune lui Jennifer să fie mai dezinvoltă, eram uneori mai timidă"

"În România există o seriozitate până la clasa a șasea cu copiii, ceea ce nu e în afară, afară e mai mult o joacă până la clasa a șasea", a mai punctat Jennifer la Poveștile Sport.ro. Ce i-ar spune azi Jennifer (22 de ani) puștoaicei Jennifer care avea 10 ani și abosrbea tot ce-i spuneau învățătorii și profesorii la o școală din cartierul Iancului?

"I-aș spune lui Jennifer să fie mai dezinvoltă, eram uneori mai timidă, poate că puteam să scot mai mult în evidență calitățile mele, dar eram mai rezervată".