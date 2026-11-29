- Jennifer Dossey, viața în România, cu 'escale' în Belgia și Germania
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- Jennifer Ștefania Dossey e fiica fostului portar de la Rapid și FC Brașov, Ibrahim Dossey
FOTO ȘI VIDEO A învățat în Belgia și Germania, dar orele de școală din România i-au rămas la inimă. Surpriza de care a avut parte Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
Jennifer Dossey, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
A învățat în Belgia și Germania, dar orele de școală din România i-au rămas la inimă. Surpriza de care a avut parte Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
- Jennifer Dossey a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
La Poveștile Sport.ro, Jennifer Dossey a revăzut imaginile filmate de Pro TV pe când atleta era în clasa a patra. Până în clasa a șaptea, Jenny a învățat la București, în cartierul Iancului, apoi un an a făcut trecerea în Belgia, la Bruxelles. Pasiunea pentru sport și-a întreținut-o peste tot. Cu penare și visuri în ghiozdan, a mers de acasă la școală, apoi la antrenamente. N-a vrut să iasă vreodată din vârtejul către perrformanță.
Dossey a urmat ulteriori liceul pe care l-a absolvit la Stuttgart, în Germania. A concurat pentru VfB, iar anii din Germania, spune ea, au oțelit-o. Triplusaltista în vârstă de 22 de ani a revenit în România, iar acum concurează pentru medalii și un mare vis: calificarea la Jocurile Olimpice.
Fiica regretatului Ibrahim Dossey e legitimată la CS Rapid. La Poveștile Sport.ro, atleta a revăzut imaginile cu ea școlăriță. "Ce surpriză frumoasă!", a exclamat Jenny. Filmarea i-a mers la suflet și a făcut imediat un pas pe culoarul din universul copilăriei.
"Cărți, caiete...Penarul era mereu plin, cu pixuri, creioane, carioci. Sandwich-ul făcut cu grijă de mama...", a descris ghiozdanul pe care-l purta cu drag zi de zi. Acum are ghiozdanul la fel de plin, dar cu accesoriile legate de sport, de antrenamente. Vântul vieții a purtat-o prin Belgia și Germania, iar sportul a dus-o către toate colțurile lumii.
"Nu-mi plăcea atât de mult engleza pe atunci, dar acum vorbesc engleza, franceza, germană și română. Aș mai vrea să învăț. Sportul îmi plăcea foarte mult. La ora de sport nu mă lăsam să nu bat băieții... în diferite probe. Îmi plăcea să joc și baschet, eram cea mai înaltă. Mi-a plăcut și matematica până la clasa a 10-a", a spus zâmbind Jennifer, la Poveștile Sport.ro.
- 13,69 m recordul personal al lui Jennifer Dossey la triplusalt
- 6,18 e recordul personal al lui Jennifer Dossey la săritura în lungime
Jennifer Dossey: "I-aș spune lui Jennifer să fie mai dezinvoltă, eram uneori mai timidă"
"În România există o seriozitate până la clasa a șasea cu copiii, ceea ce nu e în afară, afară e mai mult o joacă până la clasa a șasea", a mai punctat Jennifer la Poveștile Sport.ro. Ce i-ar spune azi Jennifer (22 de ani) puștoaicei Jennifer care avea 10 ani și abosrbea tot ce-i spuneau învățătorii și profesorii la o școală din cartierul Iancului?
"I-aș spune lui Jennifer să fie mai dezinvoltă, eram uneori mai timidă, poate că puteam să scot mai mult în evidență calitățile mele, dar eram mai rezervată".
Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro
Jennifer Dossey spune că e ambițioasă, dar și încăpățânată. Nu se lasă până nu-i iese bine o încercare la groapa cu nisip. Exponentă a unor probe tehnice dificile - triplusalt și săritura în lungime -, atleta de la CS Rapid are visuri mărețe. Spune la Poveștile Sport.ro că vrea să se califice la ediția olimpică de la Los Angeles și că va da ultima picătură de energie pentru a realiza baremul de JO.
"Singurul gând pe care îl am când sunt în aer este "ține, ține, ține, ține, ține picioarele sus, trage cât mai mult, încordează mușchii și încearcă să nu aterizez că vreau să zbor cât mai mult ca să întind ruleta (n.r.: - asta îmi spun) Asta este ideală", a descris Jennifer momentul când se desprinde de sol și încearcă să prindă cel mai bun rezultat.
"Victoria pe care încă o caut... la un campionat de amploare de seniori, încă sunt under 23 anul acest, am fost la Balcaniada de seniori în 2026, e o diferență mare, dar mă ambiționează și mai mult, e altceva, nu ne jucăm... m-am clasat pe locul 4, am fost la doar trei centimentri de medalie", a rememorat Jennifer, componentă a clubului Rapid. Din 2027, triplusaltista va deveni senioară și nu va mai intra în concursurile Under 23. Specialistă la triplusalt și săritura în lungime, Jennifer visează să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.
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