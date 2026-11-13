VIDEO EXCLUSIV Jennifer Dossey, la Poveștile Sport.ro: „Erau polițiști cu arme în fața hotelului”. Aventuri din Santiago de Cali: „Erau mașini cu geamuri complet fumurii”

Jennifer Dossey, la Poveștile Sport.ro: „Erau polițiști cu arme în fața hotelului”. Aventuri din Santiago de Cali: „Erau mașini cu geamuri complet fumurii” Atletism
SPORT.RO
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Jennifer Dossey (22 de ani) a povestit la „Poveștile Sport.ro”, emisiunea realizată de Andru Nenciu, o experiență mai puțin obișnuită din prima sa deplasare la un Campionat Mondial U20. Atleta a ajuns în Columbia, la Santiago de Cali, unde a descoperit atât o cultură nouă, cât și o realitate care a surprins-o.

Jennifer Dossey | Aventură neașteptată în Columbia la Campionatul Mondial U20
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Jennifer DosseyPoveștile sport.roatletismsantiago de caliColumbia
Din articol

Deplasarea a durat aproximativ 36 de ore și a inclus trei escale, ultima în Panama. Pentru Dossey, a fost prima participare la o competiție internațională. Experiența a fost una specială, însă orașul columbian i-a lăsat și câteva amintiri neașteptate.

„Erau polițiști cu arme în fața hotelului”

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Jennifer a explicat că delegația României era cazată într-o zonă considerată sigură, cu un mall chiar peste drum. Cu toate acestea, sportivii trebuiau să se deplaseze în grup, iar anumite detalii de pe străzile orașului i-au atras atenția.

„La primul meu concurs internațional am fost în Columbia, în Cali (n.r. – Santiago de Cali). Eram U20. A fost o deplasare magifică pentru mine, dar foarte departe! Am făcut undeva la 36 de ore ca să ajung în Cali; poate puteam să fac mai puțin, dar am avut escale, am avut 3 escale, ultima fiind în Panama.

Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro: "A fost un adevărat challenge pentru mine"

A fost un adevărat challenge pentru mine, pentru că era prima deplasare și era Campionatul Mondial de U20. M-a surprins, dar mi-a și plăcut. Am văzut un continent nou, o țară frumoasă, o cultură diferită. Într-adevăr, nu ai cum să vizitezi orașul, să vezi prea multe până în ziua concursului, fiindcă trebuie să te pregătești, să nu fii distras de nimic și nici programul nu îți permite. La scurt timp după ce s-a terminat concursul, am mai avut 3 zile să vizitez puțin prin Cali. O țară frumoasă, un oraș frumos, dar și periculos în același timp.

Mi s-a și spus dinainte că este un oraș periculos, că există favele, ca în America de Sud, peste tot. Mi-am dat seama în momentul în care am ajuns la hotel. Era un hotel extraordinar. România nu este de obicei cazată cu țări ca SUA sau Jamaica, dar de data aceasta ne-am nimerit cu ei în hotel. Avea undeva la 15 etaje, nu mai stătusem niciodată într-un hotel atât de mare, iar în fața lui erau polițiști cu arme care îl pazeau.

Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro: "Geamurile erau fumurii"

În prima fază m-am uitat puțin surprinsă, n-am întrebat de ce, și ni s-a spus că este destul de periculos să ieși din hotel singur, că trebuie să fii însoțit. Noi eram într-o zona sigură a orașului, peste drum aveam un mall, puteam să ne și plimbăm puțin. Într-adevăr, când voiam să trecem strada, mașinile nu opreau, iar geamurile erau complet fumurii, nu aveai ce să vezi. De aceea trebuia să fim mereu în grupuri, să mergem împreună, să nu ne pierdem, să nu pățim ceva”, a povestit Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro.

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