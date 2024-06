Confirmat! Rodrigo, transfer de milioane de euro în Anglia!

Wolverhampton Wanderers a reușit să obțină semnătura internaționalului portughez sub 21 de ani, Rodrigo Gomes, legitimat la SC Braga, într-un transfer evaluat la 15 milioane de euro.

Potrivit jurnalistului David Ornstein de la cotidianul The Athletic, clubul englez a învins concurența acerbă a celor de la Atlético Madrid pentru a-l aduce pe talentatul jucător în Premier League.

"Wolves a încheiat un acord cu Braga pentru a-l semna pe râvnitul winger Rodrigo Gomes. Contract va fi pe perioada de șase ani și internaționalul portughez de tineret va face vizita medicală la începutul săptămânii viitoare. #WWFC a învins o mulțime de cluburi, inclusiv Atletico Madrid" a fost anunțul jurnalistului sportiv David Ornstein, pe rețelele sociale.

