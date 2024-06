Cluburile din Premier League au votat! Ce se întâmplă cu sistemul VAR din noul sezon

Cluburile din Premier League au votat 19 la 1 în favoarea menţinerii sistemului de asistenţă video în arbitraj (VAR) în sezonul următor, relatează bbc.com.

Wolverhampton a declanşat votul privind utilizarea VAR în sezonul 2024/2025, după ce a înaintat în mod oficial o propunere către Premier League în luna mai, transmite News.ro.

Pentru ca VAR să fie eliminat, 14 din cele 20 de cluburi din Premier League ar fi trebuit să voteze în favoarea acestui lucru.

Însă Wolverhampton nu a reuşit să obţină sprijin la Adunarea Generală anuală de joi, potrivit BBC Sport.

Premier League a fost sub o presiune tot mai mare pentru a modifica VAR, care a fost introdus la începutul sezonului 2019-20.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.

There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW