Pep Guardiola (54 de ani) a lăsat să se înțeleagă faptul că viitorul său pe banca lui Manchester City este incert în momentul de față. Guardiola a fost întrebat dacă va mai continua la City din stagiunea următoare.

Pep Guardiola a vorbit despre viitorul său la Manchester City

Antrenorul „cetățenilor” a explicat că, indiferent de perioada contractului său, rezultatele sunt cele care îi decid soarta, la fel ca în cazul oricărui alt tehnician.

„Sunt aici! Ce urmează să se întâmple, cine poate ști? Cine știe? Dar chiar și dacă aș avea un contract de 10 ani sau de 6 luni, ce se întâmplă în fotbal schimbă lucrurile considerabil” - sunt cuvintele tehnicianului catalan, citate de jurnalistul Fabrizio Romano.

Situația lui Guardiola la City

Contractul lui Pep Guardiola cu Manchester City urmează să expire pe 30.06.2027. Discuțiile referitoare la viitorul său alături de „cetățeni” au loc în contextul în care, dacă nu va câștiga Premier League în stagiunea curentă, Guardiola va lega pentru prima dată la City două sezoane la rând fără campionat cucerit.

În prezent, Manchester City ocupă locul 2 în Premier League, cu 34 de puncte în 16 etape. Se află la doar două „lungimi” distanță de liderul Arsenal.