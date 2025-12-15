VIDEO EXCLUSIV Pep Guardiola i-a depășit pe Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger! Record spulberat în Premier League după Crystal Palace - Manchester City 0-3

Pep Guardiola i-a depășit pe Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger! Record spulberat &icirc;n Premier League după Crystal Palace - Manchester City 0-3 Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Pep GuardiolaSir Alex FergusonArsene WengerManchester CityErling Haaland
Manchester City a învins-o fără probleme duminică, în deplasare, cu 3-0 pe Crystal Palace, într-un meci din etapa a 16-a din Premier League transmis în exclusivitate de VOYO.

Golgheterul Erling Haaland a deschis scorul în minutul 41, iar Phil Foden a făcut 2-0 în minutul 69, din pasa lui Rayan Cherki

Ultimul gol al meciului de pe Selhurst Park a fost semnat de același Erling Haaland, norvegianul transformând un penalty în penultimul minut. 

Ce record deține acum Pep Guardiola

Cu această nouă victorie a lui City, managerul Pep Guardiola a devenit deținătorul unui record în Premier League, depășindu-i pe legendarii Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger.

Guardiola este acum antrenorul care a ajuns cel mai repede la 150 de victorii în Premier League cu cel puțin trei goluri marcate (în 358 de partide, toate la Manchester City).

Alex Ferguson a avut nevoie de 522 de meciuri (la Manchester United), iar Arsene Wenger de 524 (la Arsenal).

Rezumatul meciului Crystal Palace - Manchester City 0-3

Clasamentul din Premier League

Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face &rdquo;show la conferință&rdquo;
Manchester United - Bournemouth, EXCLUSIV pe VOYO! Cum ajung din urmă &rdquo;Diavolii Roșii&rdquo; ultimul loc de Champions League
Olăroiu, foc și pară: &bdquo;Inadmisibil așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite, de noaptea minții
&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face &rdquo;show la conferință&rdquo;
&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;
Olăroiu, foc și pară: &bdquo;Inadmisibil așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite, de noaptea minții
Transferul la FCSB, deturnat de Rapid?! Dan Șucu vrea să &icirc;i strice planurile lui Gigi Becali
Nu-i va plăcea că am spus asta . Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Kevin de Bruyne: &rdquo;Clubul m-a informat&rdquo;
Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului &icirc;n Premier League!&nbsp;
Ce i-a spus Sir Alex Ferguson unui fotbalist de la Dinamo: &rdquo;Cu siguranță se referea la Cristiano Ronaldo&rdquo;
&bdquo;Experimentul Wenger&rdquo; Ce jucători avea Arsenal acum 14 ani, c&acirc;nd juca ultima dată &icirc;n sferturile Champions League
Marea favorită de la EURO 2024! &rdquo;Ai senzaţia că nu i se poate &icirc;nt&acirc;mpla nimic rău acestei naţiuni&rdquo;
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

