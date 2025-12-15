Manchester City a învins-o fără probleme duminică, în deplasare, cu 3-0 pe Crystal Palace, într-un meci din etapa a 16-a din Premier League transmis în exclusivitate de VOYO.

Golgheterul Erling Haaland a deschis scorul în minutul 41, iar Phil Foden a făcut 2-0 în minutul 69, din pasa lui Rayan Cherki.

Ultimul gol al meciului de pe Selhurst Park a fost semnat de același Erling Haaland, norvegianul transformând un penalty în penultimul minut.

Ce record deține acum Pep Guardiola



Cu această nouă victorie a lui City, managerul Pep Guardiola a devenit deținătorul unui record în Premier League, depășindu-i pe legendarii Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger.

Guardiola este acum antrenorul care a ajuns cel mai repede la 150 de victorii în Premier League cu cel puțin trei goluri marcate (în 358 de partide, toate la Manchester City).

Alex Ferguson a avut nevoie de 522 de meciuri (la Manchester United), iar Arsene Wenger de 524 (la Arsenal).

