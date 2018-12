Veste URIASA pentru fanii lui Man. United: Sir Alex Ferguson a REVENIT la echipa! Ce functie ocupa

Manchester United cauta cu disperare solutii pentru revenirea in elita fotbalului european.

Sefii lui United l-au dat afara pe Jose Mourinho dupa doi ani si jumatate de joc mediocru si rezultate slabe, iar in locul sau l-au numit pe Ole Gunnar Solskjaer, fostul mare atacant al clubului.

Norvegianul fara experienta mare in antrenorat la nivel inalt a avut parte de un start fulminant, victorie cu 5-1 in deplasare la Cardiff, primul meci in care United a marcat 5 goluri de la retragerea lui Sir Alex Ferguson.



Solskjaer a fost numit doar pana in vara ca antrenor interimar, cand antrenor principal la Manchester United va fi numit cel mai probabil Maurizio Pochettino de la Tottenham.

Pana atunci insa, alaturi de Solskjaer revine marele Alex Ferguson in rolul de consultant. Solskjaer chiar a anuntat inca de la prezentare ca l-a sunat imediat pe fostul sau antrenor, iar cei doi urmeaza sa se intalneasca pentru mai multe discutii.

Potrivit The Sun, Alex Ferguson a fost cel care a propus conducerii lui United o solutie cu Solskjaer pe banca, dar si cu Mike Phelan, fostul sau secund la Manchester.

Insa presa engleza anunta ca Ferguson va avea un rol mai important in club si se va implica in problemele de zi cu zi de la echipa, fiind platit ca si consultant.

Scotianul a fost operat pe creier in luna mai din cauza unei hemoragii si a revenit abia in urma cu doua luni pe stadion pentru a urmari partidele fostei sale echipe.



Solskjaer nu a ascuns faptul ca Ferguson este idolul si mentorul sau, iar discutiile cu el i se par normale. Englezii au aflat ca Mourinho l-a ignorat pe Ferguson in perioada in care a antrenat si nu a apelat niciodata la sfaturile sale.



"E vorba de a scoate ce e mai bun din jucatori, sa vorbesti cu ei, sa le expui filosofia, principiile, cum vrem sa jucam. Trebuie sa ai curaj, sa iesi acolo si sa-ti arati calitatile. Sir Alex ne spunea sa iesim pe teren si sa ne asumam riscuri. In ultimul meci din cariera sa a fost 5-5 cu West Brom, asta arata perfect cum a fost el ca manager, iar eu vreau sa jucam la fel, sa fim copiii care iubesc fotbalul si sa iesim in fata fanilor sa le aratam asta", a spus Solskjaer dupa 5-1 cu Cardiff.

In primul meci al lui Solskjaer pe banca lui United, echipa a avut cea mai buna posesie din acest sezon, a avut cei mai multi kilometri alergati, a dat cele mai multe pase si a dat cele mai multe goluri.

Mourinho a dat dat afara dupa 1-3 la Liverpool, echipa fiind pe locul 6, la 19 puncte de primul loc.