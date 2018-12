Surpriza uriasa: Mourinho, pe stadion la 5 zile dupa ce a fost dat afara de la Man United! La ce partida s-a dus

"Vreau sa duc o viata normala" a spus Jose Mourinho dupa plecarea de la Manchester United. Antrenorul de 55 de ani nu a putut sa stea insa departe de fotbal. El s-a intors la Setubal, orasul in care s-a nascut, pentru Sarbatori.

Mourinho nu a putut sa stea insa departe de fotbal. El a mers alaturi de fiul sau, Jose Mourinho Jr, la partida dintre Vitoria Setubal si Santa Clara. Din pacate pentru Mourinho, echipa lui preferata a pierdut cu 2-0.

Mouriho a fost reperat cu usurinta pe micutul Estadio do Bonfim - doar 3.000 de fani au asistat la partida.

Jose Mourinho and his son watch the clash between Vitoria de Setubal and Santa Clara pic.twitter.com/798jbeIKWh