VESTE BOMBA in Premier League! Unul din jucatorii lui Pep Guardiola va avea un copil si nu e al sotiei sale! :) Cum a comis-o starul lui Manchester City

Unul din jucatorii lui Manchester City are probleme serioase.

Lauryn Goodman a dezvaluit ca fotbalistul lui Manchester City si al nationalei Angliei, Kyle Walker, este tatal copilului ei nenascut, dupa ce acestia au avut o aventura in vara trecuta.

Tanara de 29 de ani si-a anuntat sarcina luna trecuta, dar a pastrat detaliile cu privire la identitatea tatalui un secret pana in prezent.

Intr-un interviu acordat celor de la The Sun, Lauryn a afirmat ca este "hartuita" pentru paternitatea copilului nenascut si a ales sa vorbeasca pentru a "opri speculatiile definitiv".

Kyle Walker este casatorit cu Annie Kilner de zece ani si cei doi au impreuna 3 copii. Nu este prima oara cand Walker o comite, dupa ce in luna mai a fost acuzat ca avut o aventura cu Laura Brown (30 de ani), pe bancheta din spate a unul Bentley de 220.000 de euro.

Acest scandal a dus la o despartire temporara intre fotbalist si sotia sa, timp in care Lauryn Goodman sustine ca a avut o relatie cu Walker.

"Zvonurile si barfele incep sa circule si as prefera ca oamenii sa o auda din gura mea, asa ca vreau sa opresc toate speculatiile. Kyle Walker si cu mine asteptam un copil in aprilie si a fost conceput intr-o perioada in care am fost despartiti de partenerii nostri. Va fi ultima oara cand voi comenta si voi impartasi acest lucru.", a spus Lauryn Goodman, potrivit The Sun.