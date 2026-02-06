Mijlocașul Marco Dulca (26 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 62, dar nu a încheiat jocul pe teren. Acesta a încasat două cartonașe galbene în prelungiri și a fost trimis mai repede la vestiare.

Ce a spus Marco Dulca după Rapid - Petrolul

La finalul meciului, Marco Dulca a fost întrebat ce echipă are cele mai mari șanse în lupta pentru titlu, între Dinamo și Rapid. Asta după ce Petrolul a dat piept cu ambele în ultimele trei etape. Dulca a ales altă variantă, a rostit numele Craiovei.

"Sunt contacte normale. La o fază puteam să iau cartonaș galben, dar nu la ambele. Cred că trebuia acordat doar fault în final, nu și al doilea galben. Rapidul a atacat mai mult decât noi, dar cred că este un rezultat echitabil. Nu e prima dată când am jucat împotriva Rapidului.

Mă bucur că a fost și tata (n.r Cristian Dulca) la meci, nu știu cu cine a ținut în seara asta. Eu cred că lucrurile merg spre bine. Mai trebuie să acumulăm puncte, să intrăm bine în play-out. (Dinamo sau Rapid? Ce echipă a fost mai bună?) Craiova!", a declarat Marco Dulca, după remiza din Giulești.

Universitatea Craiova a demolat Petrolul în meciul din 19 ianuarie. Oltenii s-au impus clar, scor 4-0, la Ploiești.

Remiză în "Primvs Derby"

A fost o atmosferă de zile mari în Giulești, în etapa cu numărul 26. Rapid și Petrolul s-au duelat într-un derby cu casa închisă.

Prima repriză a fost destul de săracă în faze de poartă, astfel că la pauză s-a intrat la egalitate, scor 0-0.

Jocul s-a mai animat după pauză. Petrolul "a spart gheața" în minutul 72. Paul Papp a marcat după o lovitură de colț, spre bucuria fanilor veniți de la Ploiești.

Bucuria "lupilor" nu a durat prea mult. Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea după numai trei minute. Rapid a căutat apoi să dea lovitura, dar portarul Raul Bălbărău a fost în formă mare azi.

Petrolul a terminat meciul în zece oameni, după ce Marco Dulca a fost eliminat în prelungiri pentru cumul de cartonașe galbene. Derby-ul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, astfel că Rapid ratează șansa de a reveni pe primul loc. Chiar și pentru scurt timp.

În urma remizei din Giulești, Rapid ajunge la 49 de puncte. Tot 49 de puncte are și liderul Universitatea Craiova, iar oltenii vor da piept în această runda cu rivalii de la Dinamo. "Câinii" completează podiumul, cu 48 de puncte.

Petrolul rămâne pe locul 12, cu 25 de puncte, dar ajunge la trei etape la rând fără eșec. Mai mult decât atât, Petrolul a reușit ca în aceste etape să încheie la egalitate atât cu Rapid, cât și cu Dinamo.