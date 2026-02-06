Torțele nu au lipsit de la "Primvs Derby". Pompierii au intervenit în mai multe rânduri pentru a curăța terenul.

"Primvs Derby" s-a încheiat la egalitate, iar ambele goluri au picat în ultimele 20 de minute.

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”

Rapid - Petrolul s-a încheiat la egalitate

A fost o atmosferă de zile mari în Giulești, în etapa cu numărul 26. Rapid și Petrolul s-au duelat într-un derby cu casa închisă.

Prima repriză a fost destul de săracă în faze de poartă, astfel că la pauză s-a intrat la egalitate, scor 0-0.

Jocul s-a mai animat după pauză. Petrolul "a spart gheața" în minutul 72. Paul Papp a marcat după o lovitură de colț, spre bucuria fanilor veniți de la Ploiești.

Bucuria "lupilor" nu a durat prea mult. Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea după numai trei minute. Rapid a căutat apoi să dea lovitura, dar portarul Raul Bălbărău a fost în formă mare azi.

Petrolul a terminat meciul în zece oameni, după ce Marco Dulca a fost eliminat în prelungiri pentru cumul de cartonașe galbene. Derby-ul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, astfel că Rapid ratează șansa de a reveni pe primul loc. Chiar și pentru scurt timp.

În urma remizei din Giulești, Rapid ajunge la 49 de puncte. Tot 49 de puncte are și liderul Universitatea Craiova, iar oltenii vor da piept în această runda cu rivalii de la Dinamo. "Câinii" completează podiumul, cu 48 de puncte.

Petrolul rămâne pe locul 12, cu 25 de puncte, dar ajunge la trei etape la rând fără eșec. Mai mult decât atât, Petrolul a reușit ca în aceste etape să încheie la egalitate atât cu Rapid, cât și cu Dinamo.