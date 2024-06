În cadrul EURO 2024, echipa națională a Angliei a avut parte de critici intense din cauza performanțelor ofensive slabe.

Statisticile avansate au arătat că meciurile Angliei au generat cele mai puține goluri așteptate (xG), cu un total de doar 2,26 pentru naționala lui Gareth Southgate și 1,13 împotrivă.

Naționala "Celor Trei Lei" a terminat pe primul loc în grupa C la EURO 2024, în ciuda unui 0-0 criticat de fani, în fața Sloveniei. A treia prestație insipidă consecutivă nu a împiedicat Anglia să ocupe primul loc în grupă, ceea ce i-ar putea oferi o cale potențial mai ușoară spre finală.



Anglia - Slovenia 0-0 la EURO 2024 (rezumat) pe www.sport.ro

Kyle Walker, susținut de soție și de amantă

Starul de la Manchester City trece printr-o perioadă pe plan personal, fiind implicat într-un scandal major în Marea Britanie.

După ce s-a despărțit de soție, care a aflat că a fost, din nou, înșelată de fotbalist, Kyle Walker a trecut printr-un moment neașteptat la EURO 2024, unde Annie Kilner, soția, dar și Lauryn Goodman, amanta, au fost prezente pe stadion, în Germania.

"Ce am făcut e oribil și-mi asum întreaga responsabilitate. Am făcut alegeri idioate și am luat decizii idioate. Nu pot să-mi imaginez prin ce trece Annie. Am încercat să vorbesc cu ea, dar suferă prea mult. Bărbatul care trebuia s-o iubească, s-o protejeze și să fie acolo pentru ea, a făcut asta.

Singura persoană care trebuie blamată sunt eu. Am responsabilități de care sunt conștient și am făcut alegeri stupide. Dar trebuie să-mi îndrept greșelile. Le-o datorez tuturor! Acțiunile mele au cauzat durere multor persoane. Îmi pare rău pentru că într-o familie nu trebuie să se întâmple asta.

Sunt un om retras, dar accept că sunt o persoană publică și trebuie să vorbesc despre ceea ce am făcut. Am ales să spun totul acum în speranța că voi putea explica lucrurile, iar soția și copiii mei vor avea intimitatea de care au neapărată nevoie.

Când am cunoscut-o pe Annie, aveam 17 ani, nu mi-am imaginat că viața mea privată va fi așa. Nu m-am gândit niciodată că voi fi tatăl a 6 copii. În fotbal, am câștigat mai mult decât am visat vreodată. Dar în viața privată, am rănit-o pe cea pe care o consider cea mai bună prietenă a mea.

Cum pot răni pe cineva pe care-l iubesc atât de mult? Asta e ceva ce trebuie să-mi explic singur. Fotbalul a fost viața mea de la 6 ani, dar familia mea vine înaintea oricărui alt lucru de pe planetă. În acest moment, suferă enorm.

Băiatul meu cel mic mergea la culcare cu mine în fiecare seară și să nu fiu alături de el... Ne spunem noapte bună prin intermediul telefonului. Dar să știu că nu sunt cu el din cauza greșelilor mele e ceea ce mă doare cele mai tare", a declarat Kyle Walker, în cadrul unui interviu acordat pentru The Sun.