Masura extrema luata de oficialii uneia dintre cele mai puternice ligi din Europa! Cluburile sunt obligate sa intre in carantina

Pentru a putea proteja finalul sezonului si inceputul Campionatului European din vara, oficialii Bundesliga au decis sa carantineze echipele, in incercarcarea de a preveni aparitia unor focare.

Astfel jucatorii tuturor echipelor vor intra, in perioada 3-12 mai, in cvasi-carantina, adica vor putea sta doar acasa sau la locul de munca, in speta, la baza de pregatire a echipei lor. Din 12 mai, jucatorii si membri staffului vor intra intr-un cantonament de carantina, iar prezenta persoanelor din exterior va fi strict interzisa.

Masura are ca scop prevenirea infectiilor in finalul sezonului, asta deoarece foarte multi jucatori din Bundesliga vor lua parte la turneul final din vara. In mod normal, Bundesliga se termina pe 22 mai, dar pentru a evita eventuale reprogramari ale meciurilor cauzate de focare, reprezentantii competitiei au decis sa adopte aceste masuri.

Spre exemplu, Herta Berlin a fost nevoita sa ceara amanarea a 3 partide si sa anuleze antrenamentele, timp de doua saptamani, dupa ce s-a format un focar intern.

Cu 4 etape ramase, se stie deja prima retrogradata

Semifinalista de Uefa Champions League in 2011, Schalke va juca in Bundesliga 2 din sezonul urmator, dupa ce ultimul an a fost un dezastru pentru echipa la care in trecut a evoluat Ciprian Marica. Infrangerea de marti, cu Armina Bielefeld, scor 1-0, a rezolvat toate calculele matematice.

Cu 4 etape inainte de final, Schalke are 13 puncte, iar Hertha Berlin, ocupanta locului de baraj, are 26. Astfel, Schalke ar mai putea recupera doar 12 din cele 13 puncte lipsa, prea putin pentru a se salva.

Bayern, aproape campioana

Bayern poate castiga al 9-lea titlu la rand chiar din etapa viitoare. Trebuie sa castige sambata, cu Mainz, sau ca RB Leipzic sa nu o invinga pe VFB Stutgard, in duelul de duminica.

Recent, Bayern a aflat ca va ramane fara antrenor, dupa ce Hans Flick a anuntat ca va parasi clubul la finalul sezonului. Cel mai probabil acesta va fi noul selectioner al Germaniei, scriu jurnalistii germani.

"Vreau sa imi inchei contractul in vara. Era foarte important pentru mine ca echipa sa afle acest lucru de la mine, personal. Le-am spus deja celor de la conducere dupa eliminarea din Champions League. Vreau de asemenea sa le multumesc celor din club, mi-au dat sansa sa conduc aceasta echipa incredibila", a spus Flick pentru Sky Deutschland.

Clasamentul actual