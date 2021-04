Inca un an cu Zlatan in Serie A! AC Milan ii ofera un nou contract! Va implini 40 de ani in inainte de retragere

Din articol Zlatan si-ar putea agata insa ghetele in cui din cauza unui proces

Zlatan Ibrahimovici (39 de ani) si-a prelungit contractul cu AC Milan, iar anuntul urmeaza sa fie facut in cateva ore.

Suedezul va evolua la AC Milan pana in iunie 2022 si va bifa o cifra impresionanta: se va retrage dupa implinirea a 40 de ani, scrie gazetta.it.

Veteran al fotbalului modern, Zlatan a revenit la AC Milan si implicit in footbalul mare in ianuarie 2019, dupa un an petrecut in America, la LA Galaxy.

Ibrahimovici este la un nivel mult peste asteptari. Are 17 goluri marcate in acest sezon pentru AC Milan, o cifra impresionanta daca luam in calcul varsta suedezului. In total, acesta a marcat 546 de goluri in toata cariera, dintre care pentru selectionata.

Zlatan si-ar putea agata insa ghetele in cui din cauza unui proces

In mediul public a aparut o informatie conform careia Zlatan ar fi actionarul unei case de pariuri. Conform Aftonbladet, Zlatan ar detine 10% din actiunile companiei Bethard, cu sediul in Malta, iar odata cu participarea sa in preliminariile Campionatului Mondial din Quatar, acesta a incalcat regulile FIFA. Acesta a evoluat pentru Suedia in meciurile cu Geogia si Kosovo, oferind in fiecare meci cate o pasa de gol.

Sanctiunile sunt grave, iar cea mai drastica este suspendarea pe o perioada de 3 ani. Adica, daca va primi aceasta pedeapsa, cariera suedezului ar ajunge la final, el avand deja 39 de ani. Ar reveni la 42 sau 43 de ani, in functie de momentul in care suspendarea ar intra in vigoare, mult prea tarziu pentru a ramane la cel mai inalt nivel.