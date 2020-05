Un portar de top din Premier League, infectat cu COVID-19! Cum s-a imbolnavit: "Se pare ca asa am luat virusul"

Dupa 2 runde de testari si aproape 1.000 de teste efectuate, printre echipele din Premier League sunt confirmate pana acum 8 cazuri de coronavirus.

Unul dintre sportivii care a confirmat ca a fost testat pozitiv este portarul lui Bournemouth, Aaron Ramsdale. Potrivit Reuters, goalkeeper-ul fusese testat negativ in prima faza, dar peste 3 zile rezultatul a fost pozitiv.

Ramsdale a povestit, apoi, intr-un interviu ca s-a infectat dupa ce a mers la cumparaturi. "Testul meu de lunea trecuta (n.r. 18 mai), inainte de revenirea la antrenamente, a fost negativ. Asa ca saptamana trecuta am facut lucruri normale, cum ar fi mersul la supermarket sau la benzinarie. Am fost la fel de precaut ca inainte, cand era starea de urgenta, dar se pare ca am luat virusul dupa un drum la supermarket", a dezvaluit portarul.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani a mentionat ca s-a autoizolat dupa ce a aflat rezultatul testului, dar ca este speriat de ceea ce se intampla. "Este cu siguranta un soc. Nu am fost in contact cu nimeni si am totusi virusul. Nu am simptome, dar faptul ca o persoana tanara si sanatoasa poate sa aiba virusul fara sa stie este infricosator si ingrijorator. Este un lucru care se poate intampla oricui si mi s-a intamplat mie."

Aaron Ramsdale este cel de-al 2-lea jucator din Premier League care a dezvaluit ca este infectat cu noul coronavirus, dupa Adrian Mariappa, fundasul de 33 de ani al lui Watford.