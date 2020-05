"Sunt de acord cu asta!" Decizie de ultima ora in tara care a devenit noul focar de coronavirus! Presedintele ignora recomandarile OMS si a luat o decizie pe care nimeni nu o astepta

Presedintele tarii care a devenit noul focar de coronavirus a luat o decizie de ultima ora.

In Brazilia, situatia a devenit dramatica din cauza pandemiei de coronavirus. Pana in acest moment s-au inregistrat 332.382 de cazuri de infectare cu COVID-19 si a ajuns pe locul 3 in lume la numarul de infectari.

Presedintele tarii, Jair Bolsonaro, a dezvaluit pentru publicatia Ole ca este de acord sa se reia campionatul de fotbal in Brazilia, chiar daca bilantul de infectari cu coronavirus este unul dramatic.

"Dupa ce Brazilia a depasit pragul de 20.000 de decese provocate de coronavirus, presedintele s-a pronuntat din nou in favoarea reluarii competitiilor. Cel putin a recunoscut ca ar trebui ca meciurile sa se dispute fara spectatori.

Brazilia se remarca in presa din lumea intreaga prin bilantul dramatic provocat de pandemia de coronavrius, dar presedintele insista pentru reluarea fotbalului. Jair Bolsonaro s-a pronuntat pentru relaurea campionatului. A clarificat insa ca vrea ca partidele sa se dispute cu portile inchise.

In Rio de Janeiro, decizia sta in mainile lui Crivella, dar vreau ca acest lucru (n.r. revenirea fotbalului) sa se intample si in celelate state. Ministrul Santatii este in favoarea unei rezolutii pentru ca fotbalul sa se joace din nou, iar asta va ajuta la inalturarea stresului celor de acasa", a declarat Bolosonaru, pentru Ole, una dintre cele mai mari publicatii din America de Sud.

Directorul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat ca epicentrul pandemiei de coronavirus s-a mutat in Brazilia.

"Am vazut ca in multe tari din America de Sud a crescut numarul cazurilor de coroanvirus. Privim cu ingrijorare toata zona, dar in mod cert cea mai afectata este Brazilia. Intr-un fel, America de Sud a devenit un nou epicentru al bolii", a declarat Mike Ryan.

