Povestea romancei care face inconjurul lumii pe motocicleta! "Am traversat baraje de flacari" Unde a ramas blocata din cauza pandemiei de coronavirus

Elena Axinte face inconjurul lumii pe motocicleta.

Elena Axinte, cunoscuta pe retelele sociale drept Hele Biker, este o romanca stabilita de 12 ani in Italia, la Milano. A descoperit pasiunea pentru motor, a luat permisul si dupa numai doi ani a decis sa plece intr-un tur al Africii. Experienta a fost atat de intensa, incat a decis sa duca totul la un alt nivel. In 2019 a hotarat sa plece in aventura vietii ei, cu gandul sa faca inconjurul lumii pe motocicleta. Nu acesta este, insa, elementul principal al calatoriei, ci acela ca Elena alege sa se cazeze numai in casele localnicilor, pentru a cunoaste mai bine cultura tarilor pe care le traverseaza.

"Am inceput o calatorie in jurul lumii"

Pandemia cu noul coronavirus a obligat-o pe Elena sa renunte temporar la visul ei. Romanca a fost prinsa in Arabia Saudita, iar de doua luni de zile locuieste la o familie din Jeddah.

"Sunt plecata de doua luni de acasa. Eu locuiesc in Italia si am inceput in august 2019 o calatorie in jurul lumii. Am strabatut Balcanii, apoi am trecut si prin Romania, Turcia, Liban, Siria, Iordania si apoi am intrat in Arabia Saudita unde m-a prins pandemia, iar de mai bine de doua luni sunt aici blocata. Momentan sunt intr-un oras Jeddah, este al doilea oras ca marime si importanta din Arabia Saudita dupa capitala Riyadh.

Calatoresc cu prietena asta a mea, ingerul meu pazitor, motocicleta si particularitatea calatoriei mele este ca stau mereu la localnici. Sunt gazduita mereu de localnici si pana acum in 9 luni nu am stat niciodata la hotel si mereu sunt primita cu bratele deschise", spune Elena.

Romanca merge pe un Harley Davidson, iar bagajele care cantaresc 70 de kilograme contin mai mult piese de schimb pentru motocicleta. Din fericire pentru ea, singurele probleme au fost reprezentate de schimbarea discurilor de frana si momentele in care a ramas fara benzina.

"Mai mult bagaj mi-am luat pentru motocicleta. Am doua genti laterale pline cu scule, cu piese de schimb pentru motocicleta, cort pe care nu l-am folosit. Am o canistra de benzina extra, pentru ca rezervorul meu este foarte mic, are 12L in comparatie cu alte motociclete. Mai am o canistra de 10L in plus si cam atat. Am in total, cu tot cu canistra, cam 70 de kilograme de bagaje. Mi-am impachetat viata pe doua roti in trei genti si intr-o inima mare", spune romanca.

"Am trecut prin bariere de foc. Protestatarii m-au ajutat"

Daca evenimentele tensionate din Siria si Liban ar pune pe ganduri orice persoana, nu acest lucru s-a intamplat in cazul Elenei. Ea a traversat cele doua tari chiar prin mijlocul protestelor, barierele de foc care blocau orasele nefiind un obstacol in drumul ei catre experienta vietii.

"Am traversat tara din Beirut pana in Tripoli in ziua in care au reinceput protestele. Am traversat toate barajele de flacari cu care ei inchideau orasele, trafic inchis pe autostrada, blocat. Toata lumea imi facea loc sa ma strecor, ma lasau sa trec prin barierele de foc. La un moment dat am ramas fara beniza in fata unei bariere de foc. Protestatarii au venit cu o canistra pe care o foloseau sa dea foc si mi-au dat cat sa merg mai departe", a povestit Elena.

Prima femeie care intra in Arabia Saudita pe motor

Elena Axinte a devenit si prima femeie care intra pe teritoriul Arabiei Saudite conducand o motocicleta. Daca pana in iunie 2018, femeilor din regat nu le era permis sa conduca, acestea au putut beneficia si de mai multe libertati din octombrie 2019. In momentul in care a inceput calatoria, Elena stia ca nu poate intra in Arabia Saudita, dar lucrurile s-au schimbat din mers.

"In Arabia Saudita este o premiera, fiind prima femeie care intra cu motorul in Arabia Saudita, pentru ca pana in octombrie 2019 nu era posibil asa ceva. Existau multe restrictii pentru femei si pentru turisti. Am avut sansa sa ma numar printre primele femei care intra in Arabia Saudita si cu motocicleta.

In momentul in care se vor deschide orasele voi continua sa explorez tara, iar cand se vor deschide granitele vreau sa termin de explorat partea din golf. Sa merg in Emirate, in Oman, apoi in Bahrain, Kuweit, Qatar si apoi sa merg din Irak, Iran si directia o sa fie Pakistan, India, toata partea aceea a Asiei de sud. Visul mare este sa ajung in Siberia, iar din Siberia sa trec in Alaska, de acolo sa incep America de la nord pana la sud, iar apoi sa ajung in Africa".

In ceea ce priveste durata calatoriei, Elena nu vrea sa isi seteze limite. Este plecata deja de 9 luni de acasa si se asteapta sa fie pe drum in urmatorii ani. Daca nu va mai avea resursele necesare pentru a continua, ea spune ca isi va cauta un loc de munca pentru a putea continua aventura.