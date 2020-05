Sportivul roman care nu crede in CORONAVIRUS! "Prima iesire dupa marea vrajeala!" Mesajele postate pe retelele de socializare au atras atentia

Pandemia de coronavirus a blocat intreaga lume, insa usor usor totul isi revine la normal.

Sandu Lungu, luptatorul roman care este cunoscut si ca 'Muntele Bihorului', este sceptic in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si a postat o serie de mesaje pe contul sau oficial de Facebook.

Pe 15 mai, in prima zi dupa ce s-a terminat starea de urgenta din tara noastra, Lungu a postat o poza si a scris in descriere: "Prima iesire dupa mare vrajeala." Acesta nu este singurul mesaj postat de luptator, care mai are postari de acest gen, unde a mai scris: "Totul este o vrajeala!" sau "Nu vor sa ne informam."

Sandu nu surprinde, deoarece este cunoscut ca o persoana dezinvolta si deschisa. Pagina sa oficiala de Facebook este apreciata de peste 173 de mii de oameni, care i-au adresat si critici la aceste postari.

Sandu Lungu a luptat in K1 sau KickBoxing, dar acum s-a axat pe MMA. Are 16 victorii din 20 de meciuri in MMA si este un adversar de temut la cele 160 de kilograme ale sale.