Doua NOI CAZURI de infectati cu CORONAVIRUS in fotbalul englez! Ce se intampla cu jucatorii si echipele! Anuntul facut de Liga engleza

In urma unui nou set de testari, s-au descoperit inca doua persoane infectate cu COVID-19.

Doua persoane de la un club din Liga a 2-a engleza au fost depistate pozitiv cu coronavirus, in urma noilor testari. Testarea a vut loc joi si vineri, iar echipele din Championship ar urma sa reia antrenamentele luni.

Liga engleza de fotbala spus ca a testat toti jucatorii si membrii din staff-urile echipelor din primele doua ligi. Astfel, au fost testate 1014 persoane de cele 24 de cluburi din Premier League si Championship.

"Acei jucatori sau membrii din personalul clubului care au fost testati pozitiv se vor auto-izola in conformitate cu regulile si doar cei care au fost negativi au voie sa intre in cantonament.", se anunta intr-un comunicat al ligii engleze de fotbal.

Testarile periodice vor continua, in conformitate cu protocoalele in vigoare. Jucatorii si personalul vor trebui sa completeze un chestionar medical zilnic, inainte de sosirea pe terenul de antrenament.

Acest anunt a venit dupa ce sambata au fost alte doua cazuri de infectari si in Premier League, inclusiv un jucator de la Bournemouth. Pana acum sunt opt cazuri in fotbalul englez, care va reveni pe teren in luna iunie.

