O legenda NBA, infectata cu noul coronavirus! "Acest virus este grav si nu ar trebui luat usor!"

Legendarul baschetbalist Patrick Ewing a dezvaluit ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

"Vreau sa va impartasesc faptul ca am testat pozitiv pentru Covid-19. Acest virus este grav si nu ar trebui luat usor! Va incurajez pe toti sa ramaneti in siguranta si sa aveti grija de voi si de cei dragi", a scris Ewing pe Twitter.

Marele jucator al lui New York Knicks, in varsta de 57 de ani, a jucat 17 sezoane în NBA si este in prezent antrenorul principal al echipei masculine de la Universitatea Georgetown.

El se autoizoleaza la un spital local din Georgetown si este singurul membru al programului masculin de baschet din oras care a fost testat pozitiv.

De 2 ori medaliat olimpic cu aur, Patrick Ewing apare in documentarul The Last Dance, care vorbeste despre cariera lui Michael Jordan la Chicago Bulls si despre lupta lor pentru un al saselea titlu NBA in sezonul 1997/98.