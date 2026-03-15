Antrenorul croat ar fi primit un ultimatum din partea conducerii clubului londonez înaintea duelului cu Liverpool FC.

Formația la care evoluează și Radu Drăgușin traversează o perioadă extrem de dificilă, cu șase înfrângeri consecutive în toate competițiile.

Dacă Spurs va pierde din nou, iar Nottingham Forest și West Ham United își câștigă meciurile, echipa londoneză ar putea ajunge în zona retrogradării din Premier League.

Decizia finală poate veni după meciul cu Liverpool

Potrivit presei din Anglia, conducerea clubului a stabilit deja că meciul cu Liverpool poate fi decisiv pentru viitorul lui Tudor.

Dacă Tottenham nu obține victoria și prestația echipei va fi din nou slabă, acesta ar putea fi ultimul său meci pe banca tehnică a lui Spurs.

Mai mult, Fabrizio Romano a dezvăluit pe canalul său de Youtube și faptul că Tudor nu va continua la echipă în sezonul viitor, chiar dacă va rămâne până la finalul actualei stagiuni.

