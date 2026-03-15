Cîrjan a marcat în minutul 47 și a dus scorul la 2-1 pentru Dinamo. Căpitanul "câinilor" s-a bucurat provocator privind către loja în care se aflau oficialii celor de la Rapid.

Victor Angelescu, replică dură pentru Cătălin Cîrjan după Rapid - Dinamo 3-2

La interviurile de după meci, Cătălin Cîrjan a transmis că gestul său nu a fost îndreptat spre acționarul majoritar Dan Șucu, ci către " anumiți oameni de la Rapid au fost împotriva mea cât am fost acolo. Ei nu au vrut ca eu să reuşesc şi d-asta am simțit să fac asta".

Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele de la Rapid, s-a simțit vizat de gestul lui Cîrjan și a venit cu o replică pentru dinamovist la o zi după meci. Oficialul giuleștenilor a vorbit despre "karma", după ce echipa sa a revenit de două ori după ce a fost condusă și s-a impus cu 3-2.

De asemenea, Angelescu a explicat și de ce Cîrjan a primit puține șanse la Rapid în sezonul 2023/2024. Ar fi fost vorba despre decizia exclusivă a lui Cristiano Bergodi, care ar fi susținut că mijlocașul "nu are față de Rapid".

"Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau în minutul 49 ce a făcut Cîrjan, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.

Dar eu înțeleg, și noi avem echipe cu care am avut trac. Craiova lui Adrian Mititelu a fost una dintre ele, acum este U Cluj. Nu mai mai câștigat cu ei de câteva sezoane. Înțeleg frustrarea, este un derby, să conduci 1-0, 2-1 și să pierzi 2-3 sunt convins că nu este plăcut. Dinamo are o echipă valoroasă, dar am fost mai buni.

Chiar m-a șocat gestul lui Cîrjan. Foarte urât, din punctul meu de vedere. Am văzut și declarația, a încercat să o dea că nu a fost pentru domnul Șucu, a fost pentru alții. Care alții? Din vechea gardă mai suntem eu și domnul Șucu. Gestul putea să fie la adresa amândurora, la adresa domnului Șucu sau la a mea.

Noi ni l-am dorit foarte mult pe Cîrjan, inclusiv la ligile inferioare, înainte să plece la Arsenal. S-au făcut eforturi destul de mari să îl aducem împrumut de la Arsenal. Domnul Șucu l-a chemat acasă la dânsul, cu familia, a vorbit cu familia lui, a vorbit cu impresarul, i-a dat bani la semnătură. Cu toate că era un junior și nu jucase la seniori. A început titular primele meciuri. Nu l-am văzut pe Bergodi pe lângă noi, poate lui să-i fi făcut acele gesturi.

A avut un salariu foarte bun pentru un junior. A avut toate condițiile la noi. Ba mai mult, aveam discuții cu antrenorii o dată la două săptămâni, cu președintele Daniel Nicuale, cu Bergodi, cu domnul Șucu. O dată la două săptămâni domnul Șucu întreba: ‘Domnu’ Bergodi, dar pe Cîrjan îl mai băgați? Mai joacă?’, și domul Bergodi îi zicea: ‘Domnu’ Șucu, Cîrjan nu are față de Rapid. Nu e jucător de Rapid, e greu să joace în momentul de față!’”. Asta e situația cu Cîrjan.

Nu avea ce să aibă împotriva Rapidului. Suporterii l-au susținut, nu a fost huiduit pe Giulești când a plecat și s-a întors. Nu avea de ce să facă gestul ăsta, e copilăresc. Nu ai cum să ajungi fotbalist mare dacă faci asta. Tu ai primit salarii, bani de aici, nu ți-a zis nimeni ceva. Ar trebui să se gândească și la el, dacă a jucat cum trebuie la noi. Asta denotă caracterul lui Cîrjan, să vedem dacă le va face așa și celor de la Dinamo când va pleca", a spus Victor Angelescu, la Fanatik.