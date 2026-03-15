Pentru a detensiona atmosfera și a pregăti echipa pentru deplasarea la Florența, Chivu a decis să ofere jucătorilor două zile libere.

Tehnicianul și staff-ul au stabilit deja reluarea antrenamentelor marți dimineață, la Appiano Gentile, pentru a readuce echipa la concentrarea maximă înainte de următoarele confruntări.

„Cristi Chivu și-a luat rămas bun de la jucători (și antrenori) programându-se pentru marți dimineață pentru reluarea antrenamentelor la Appiano Gentile”, relatează La Gazzetta dello Sport.

De ce a primit Cristi Chivu cartonașul roșu

Totul a pornit după ce tehnicianul român a protestat față de golul egalizator al oaspeților, marcat de Nikola Krstovic, într-o fază controversată în care Kamaldeen Sulemana îl împinsese pe Denzel Dumfries. Centralul Gianluca Manganiello a validat golul, iar Chivu a primit două cartonașe galbene, fiind eliminat.

Ca urmare, tehnicianul român va fi suspendat pentru următorul meci al Interului, contra Fiorentinei, pe 22 martie, și ar putea primi și o amendă de câteva mii de euro. Chivu va reveni pe bancă după pauza pentru meciurile echipelor naționale, pe 5 aprilie, la partida cu AS Roma.