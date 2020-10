Boloni, gata sa revina pe banca! "Voi prelua echipa de luni!" Antrenorul roman a dezvaluit pe ce perioada va semna

Ladislau Boloni a semnat cu Panathinaikos, iar anuntul a fost facut chiar de antrenorul roman.

Ladislau Boloni o va prelua pe Panathinaikos de luni, iar contractul pe care l-a semnat se intinde pe perioada a un an si jumatate.

Totul a fost confirmat de Boloni, intr-o interventie pentru Nemzetisport.

"Contractul este pentru un an si jumatate. Nu ne-am putut intelege intr-o singura zi, deoarece situatia nu a permis intalniri personale. Am discutat cu presedintele pentru a prelua echipa luni, dupa ce am avut grija de treburile mele personale. Proprietarul echipei si-a prezentat ideile, vrea ca echipa clubului sa-si ocupe locul de drept in fotbalul din Grecia, asa ca sunt constient de asteptari. Desigur, este imposibil sa schimb lucrurile din prima, pe de o parte pentru ca nu sunt un magician si, pe de alta parte, cred in munca, nu in hocus pocus", a dezvaluit Boloni, potrivit sursei citate.

Panathinaikos este pe 12 in Grecia, doar 1 punct dupa primele 3 etape.