Dan Petrescu, fara mila dupa rezultatele NATIONALEI! "Vom ajunge in urna cu Luxemburg si Liechtenstein!" Ce spune de preluarea postului de SELECTIONER

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa de dinaintea meciului cu FC Botosani si despre ultimele rezultate ale nationalei conduse de Mirel Radoi.

Fostul fundas dreapta al nationalei si-a exprimati ngrijorarea referitoare la viitorul primei reprezentative, dar s-a aratat optimist in ceea ce priveste echipele de tineret. Totodata, Petrescu a dezvaluit ca a fost deranjat de atitudinea jucatorilor din meciul cu Islanda.

,,Generatia mea daca pierdea 3 meciuri la rand nu stiu ce se intampla. Acum am ajuns departe de adevar. Cred ca in scurt timp vom fi in urna cu Luxemburg si cu Liechtenstein daca mergem pe aceasta panta, pentru ca in loc sa mergem in sus mergem in jos, iar rezultatele spun totul. Degeaba incercam sa ne mintim. Clar rezultatele spun ca nu stam bine la echipa nationala. In schimb, la echipele de tineret eu zic ca stam bine si poate in viitorul apropiat sa formam o echipa buna si la echipa mare. Dar in acest moment cred ca doar echipa de tineret face fata la cerintele pe care le au suporterii si specialistii din fotbal. La echipa mare din pacate rezultatele nu sunt de partea noastra'', a declarat Dan Petrescu.

Intrebat daca se astepta la o alta evolutie din partea ''tricolorilor'' in aceste meciuri, Petrescu a raspuns:''Nu sunt neaparat surprins. Nu ma asteptam neaparat sa batem pe cineva, dar ma asteptam sa avem alta atitudine in meciul cu Islanda. Pentru mine ala era meciul. Si meciurile cu Norvegia si Austria erau importante, dar nu crred ca erau asa importante precum cel cu Islanda. Dupa ce am pierdut cu Islanda si Norvegia dupa parerea mea au venit criticile corecte si am abordat meciul cu Austria cum trebuie. Meciurile cu Islanda si Norvegia le-am abordat gresit din toate punctele de vedere. Nu ai voie la un meci de calificare cum a fost cel cu Islanda sa te prezinti la emci si sa nu ajungi la poarta. Nu ai voie! De ala a fost meciul care trebuia jucat si castigat indiferent cum! Celelalte meciuri nu erau asa importante in opinia mea''.

In final, Dan Petrescu a comentat despre posibilitatea de a prelua echipa nationale de la Mirel Radoi:''Stiti ca mai am contract aici si ca mie mi-e greu sa lucrez la o echipa nationala pentru ca nu as fi zi de zi la servici. Mie imi place sa stau pe teren, sa simt mirosul ierbii, iar daca m-as duce la o echipa nationala, la oricare echipa nationala, nu neaparat a Romaniei, cred ca trebuie sa stai mai mult in birouri si pe drumuri, nu poti sa mai stat pe iarba. Eu sunt bine aici, acum sper sa scot rezultate si sa raman cat mai mult la CFR, iar aceasta intrebare nu are rost pentru ca se interpreteaza''.