Dan Petrescu, inaintea duelului cu Botosani: "Imi e frica de mai multe lucruri!" Antrenorul campioanei cere transferuri conducerii: "E posibil ca la unele meciuri sa nu pot alinia un prim 11"

CFR Cluj va juca sambata 17 octombrie de la ora 21:30 pe teren propriu impotriva formatiei FC Botosani, intr-un meci din cadrul etapei a 7-a din Liga 1.

La conferinta de presa sustinuta astazi, antrenorul campioanei ultimelor 3 sezoane, Dan Petrescu a prefatat intalnirea cu Moldovenii si a vorbit despre situaia ultimelor veniti la echipa din Gruia, Iasmin Latovlevici si Nicolae Carnat, care au evoluat in amicalul castigat de baietii lui Petrescu cu 2-0 contra echipei UTA Arad. ''Bursucul'' a tinut sa atraga atentia asupra valorii adversarului si a dezvaluit ca se teme de o eventuala relaxare a jucatorilor sai.

''Eu zic ca Botosani au un lot foarte bun. Au avut si sezonul trecut. Au omogenitate, au un antrenor bun. Au un prim 11 destul de solid, de inchegat, sunt o echipa care iau destul de greu gol in deplasare. Au marcat 3 goluri la Pitesti, sunt o echipa care ataca, care joaca ofensiv, cu un antrenor tanar care joaca pe atac. Cred ca va fi un meci foarte greu, pentru ca primul meci dupa pauza este mereu foarte greu. Jucatorii nu sunt asa de conectati. Chiar daca voi face tot posibilul sa ii conectez pentru acest meci tot ramane o relaxare. Mie mi-e frica din mai multe puncte de vedere de acest meci, in primul rand de relaxarea jucatorilor, in al doilea de dorinta de revansa a celor de la Botosani si faptul ca la ei sunt ceva probleme sa nu ii faca pe jucatorii nostri sa se relaxeze.

(n.r. amicalul cu UTA) A fost un test foarte bun pentru amandoi pentru ca au jucat si nu s-au accidentat.E foarte greu sa ai o impresie dupa un meci. Latovlevici nu a jucat de mult timp. Cred ca mai trebuie sa il asteptam un pic. Nu are meciuri. Nicu (n.r. Carnat) a jucat la Sepsi mai mereu, se vede ca el este pregatit fizic si e un jucator pe care ma bazez'', a declarat Dan Petrescu.

Intrebat daca isi mai doreste jucatori, Petrescu a raspuns: ''La ce program avem noi si la ce probleme de lot, pentru ca dupa cum stiti inainte de a pleca Bordeianu eu imi doream doi jucatori, iar unul era pe acea pozitie. Acum am ramas descoperiti pe acea pozitie si daca, Doamne fereste, vine coronavirusul peste noi sau daca se intampla ceva cu vreun jucator, va fi foarte greu pentru ceilalti, pentru ca sunt jucatori care au o anumita varsta si sunt foarte ingrijorat din cauza aceasta. Este posibil chiar sa fie meciuri la care sa nu poti alinia nici 11 jucatori''.