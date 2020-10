Ronaldo ii raspunde ministrului italian al Sanatatii! "Totul este o minciuna!" Ce spune starul lui Juventus despre acuzatiile care i se aduc

Din articol Ronaldo e in izolare si va rata urmatoarele doua meciuri ale lui Juventus

Cristiano Ronaldo se afla in izolare la Torino, fiind infectat cu Covid-19.

Starul lui Juventus a fost depistat cu Covid-19 si a decis sa paraseasca Portugalia pentru a reveni la Torino.

Ronaldo a inchiriat un avion privat, iar ambulanta care l-a asteptat la aeroport l-a transportat direct la resedinta acestuia, unde a fost plasat in izolare.

Ministrul Sanatatii din Italia, Vincenzo Spadafora, l-a acuzat pe Ronaldo ca a incalcat protocolul si ca a calatorit in Italia fara autorizatie.

Portughezul i-a raspuns prin intermediul unui live facut pe contul sau de Instagram:

"Nu am incalcat niciun protocol. Totul e o minciuna. Ei ma acuza ca am violat legea italiana, dar eu si echipa mea aveam o responsibilitate, am facut totul bine, Totul a fost cu autorizatie, mai ales pentru acel domn italian al carui nume nu-l voi spune. E o minciuna, am respectat protocolul", a fost reactia lui Ronaldo.

Starul portughez a oferit si cateva detalii despre cum se ingrijeste personal pentru a face fata noului coronavirus:

"Soarele ajuta mult. Cand am posibilitatea, stau 20-30 de minute la soare. E important in aceasta perioada sa iei vitaminele C si D, omega 3. Sa mananci bine, multe legume, fara dulciuri, sa dormi bine, opt-noua ore, si sa faci sport. Multora nu le place sportul, dar si simplul mers conteaza. Ca sa rezistam, trebuie sa avem un sistem imunitar puternic", a mai spus Ronaldo.