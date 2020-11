ULTIMA ORA! Inca un fotbalist roman in Premier League! Cine este pustiul chemat la prima echipa a lui Wolverhampton

Inca un fotbalist roman i se alatura lui Florin Andone in cel mai puternic campionat de fotbal din lume.

Theo Corbeanu este un mijlocas de banda dreapta de doar 18 ani si este nascut in Canada. El evolueaza pentru echipa U21 a lui Wolverhampton Wanderers, iar presa engleza noteaza ca se afla in vederile antrenorului echipei mari a "lupilor", Nuno Espirito Santo.

Mai mult decat atat, antrenorul sau de la echipa de tineret, James Collins, a oferit un interviu pentru Birmingham Live, in care lauda capacitatea lui Corbeanu de a face foarte bine ambele faze. De asemenea, Collins a spus despre fotbalistul roman ca este complet, fiind bun atat in jocul aerian, cat si in cel cu mingea la picior.

"Este atletic, inalt, bun in jocul aerian, bun din punct de vedere defensiv si cu calitatea de a dribla adversarii si de a marca! Poate sa traga, sa pasese, e bun cu ambele picioare... ar putin din toate!

Theo poate fi orice isi doreste sa fie. Este un tanar cu un potential imens, dar... pentru ca mereu exista un "dar" in cazul acestor jucatori, trebuie sa invete sa joace in sistemul nostru si sa colaboreze cu ceilalti jucatori, sa-si adapteze jocul diferitelor scenarii si situatii.

Trebuie sa creasca in continuare si stie asta. Este un alt pusti bun care vrea sa invete si eu cred ca Theo poate ajunte la nivelul la care isi doreste", a spus James Collins sursei citate.

Totodata, si jurnalistii de la aceasta publicatie au avut cuvinte de lauda la adresa fotbalistului de 18 ani, precizand ca acesta detine o tehnica foarte buna cu ambele picioare si are schimbari de ritm foarte rapide: "A marcat doar doua goluri in sapte meciuri jucate in Premier League 2, insa potentialul sau imens e ceea ce produce entuziasm. Are o abilitate unica de a schimba ritmul fara sa realizezi si o tehnica remarcabila cu ambele picioare care te face sa te intrebi care e piciorul sau de baza".

Theo Corbeanu este deja jucator de baza in nationala U17 a Romaniei, pentru care a evoluat in 8 partide, nereusind inca sa marcheze.