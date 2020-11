Soc la Barcelona! Oficialii clubului catalan nu au reusit sa-l faca pe Messi sa semneze! Ce se va intampla in perioada urmatoare 

Barcelona trece printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar, provocata in principal de pandemia de coronavirus.

Conducatorii clubului a transmis ca pandemia a generat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro. In acest context, clubul catalan incearca sa reduca o parte din cheltuieli si le-a propus fotbalistilor antrenati de Ronald Koeman o diminuare a salariului.

Se pare insa ca acestia nu au fost de acord cu aceasta propunere. In decursul zilei de ieri clubul blau-grana a emis un comunicat in care explica faptul ca, dupa negocieri intense cu reprezentatnii fotbalistilor, partile nu au reusit sa se pune de acord. De asemenea, in urma acestor discutii, s-a fixat si un termen pana la 23 noiembrie, pentru a se decide daca acest acord se poate incheia in cele din urma.

"Astazi, 11 noiembrie, dupa cateva zile de intalniri intense, negocierile au fost epuizate. Partile au incheiat perioada de consultare fara a ajunge la un acord", se specifica in comunicat.

Oficialii Barcelonei ar urmari reducerea salariilor mari cu 30%, iar vizat de aceasta decizie este si Lionel Messi.