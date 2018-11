ULTIMA ORA | Ce revenire! Ranieri a semnat in Premier League si trebuie sa realizeze o noua minune pana la finalul sezonului

Claudio Ranieri este noul antrenor al lui Fulham.

Fost campion al Premier League cu Leicester, Claudio Ranieri a fost numit la conducerea lui Fulham, ultima clasata din Anglia in acest moment. Italianul i-a luat locul lui Slavisa Jokanovic!



"Este o onoare sa accept invitatia domnului Shahid Khan si oportunitatea de a o pregati pe Fulham, o echipa fantastica, cu traditie si istorie", a spus Ranieri pentru site-ul oficial al clubului.

Fulham este in acest moment pe locul 20 al Premier League, cu doar 5 puncte obtinute in 12 meciuri. Formatia londoneza a marcat 11 goluri si a incasat 31, fiind la doua puncte in spatele lui Huddersfield si la 3 de Cardiff, Southampton si Crystal Palace.