De la Animal Planet, la sefia Premier League! Numire surpriza: va fi prima femeie care va conduce cel mai bogat campionat din lume

Premier League va avea un nou sef! O femeie va conduce cel mai bogat campionat din lume.

Susanna Dinnage va fi noul director executiv al Premier League. Isi va ocupa postul din primele zile ale lui 2019. Richard Scudamore a anuntat inca din iunie ca se va retrage din functia pe care o ocupa de 20 de ani.

Dinnage vine din media! In ultima perioada a fost presedintele la nivel global al postului Animal Planet, parte a conglomeratului media Discovery. Dinnage s-a mai intersectat cu sportul in cariera. A condus operatiunile postului Eurosport in Anglia si Irlanda.



"Este o personalitate puternica si recunoscuta in lumea media, un profesionist desavarsit in business. Se potriveste perfect postului si suntem increzatori ca va fi capabila sa duca Premier League pe noi culmi ale performantei", a declarat Bruce Buck, presedintele lui Chelsea.

Dinnage va fi prima femeie care va conduce fotbalul din Anglia, iar alegerea ei a luat prin surprindere pe toata lumea. Numele lui Dinnage nu aparea pe lista candidatilor pe care se mai regaseau Tony Blair, fostul premier britanic, Tim Davie, figura proeminenta a BBC sau Tom Betts, director de dezvoltare la ITV.