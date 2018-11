Messi, cel mai bun marcator in activitate pentru un singur club: l-a depasit pe Gerd Muller si il ataca pe Pele! Cifrele incredibile ale argentinianului

Argentinianul Lionel Messi, autorul a 566 de goluri pentru FC Barcelona, l-a depasit pe germanul Gerd Muller (565 goluri in tricoul lui Bayern Munchen) in clasamentul celor mai buni marcatori din istorie sub culorile aceluiasi club, dominat de legendarul fotbalist brazilian Pele, care a marcat 643 de goluri pentru Santos.

Potrivit site-ului clubului FC Barcelona, Messi a marcat cele 566 de goluri in 650 de meciuri disputate pe parcursul celor 15 sezoane in care starul argentinian a evoluat pentru prima echipa a gruparii "blaugrana".

Din totalul de 566 de goluri, Lionel Messi a reusit 392 in Primera Division, 105 in Liga Campionilor, 8 in Cupa Spaniei, 13 in Supercupa Spaniei, 5 la Cupa Mondiala a Cluburilor si 3 in Supercupa Europei.

Fotbalistul argentinian, care l-a detronat pe Gerd Muller din pozitia de lider al clasamentului celor mai buni marcatori pentru o singura echipa in principalele campionate din Europa, detine si recordul de goluri inscrise pe parcursul unui an calendaristic (91 de goluri reusite in 2012).

In varsta de 31 ani, Lionel Messi este si golgheterul absolut al reprezentativei Argentinei, cu 65 de goluri marcate in 128 de selectii.