ULTIMA ORA | Arsenal si-a gasit antrenor: "Au batut palma si urmeaza sa faca anuntul oficial"

Arsenal s-a inteles cu fostul international spaniol Mikel Arteta, care a acceptat sa plece de langa Pep Guardiola, de la Manchester City, pentru a prelua postul de mananger al echipei de pe Emirates.

Potrivit publicatiei britanice Goal, Arteta, in varsta de 36 de ani, urmeaza sa fie prezentat oficial in cateva zile.

Seful lui Arsenal, Ivan Gazidis, a fost cel care a insistat cel mai mult pentru sosirea lui Arteta, fiind sigur ca tanarul antrenor va avea mare succes.

De altfel, presa engleza noteaza ca Arteta a avut un cuvant important de spus in plecarea lui Colin Lewin, seful departamentului medical al clubului, dupa 23 de ani petrecuti la Arsenal.

De la Arsenal vor mai pleca alti fosti colaboratori ai lui Wenger, precum Neil Banfield, Garry Peyton, Tony COlbert si Paul Johnson.

Cativa dintre oamenii pe care Arteta ii vrea in stafful sau de la Arsenal sunt Santiago Cazorla, Steve Bould si Jens Lehmann.

150 de meciuri a jucat Arteta pentru Arsenal, marcand 16 goluri si oferind 11 pase decisive

Arteta will be the new Arsenal boss, but is he the right man for the job?https://t.co/gy4vx36vBa pic.twitter.com/qOGYSfJnXY